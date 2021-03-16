В Нидерландах проходят первые среди стран ЕС общенациональные выборы в парламент, которые организованы во время пандемии. Для того чтобы уменьшить очереди на избирательных участках, голосование растянули на трое суток. По рекомендации властей, в первые два дня должны будут проголосовать люди старше 70 лет, а также те, кто входит в группы риска по состоянию здоровья.

При этом прийти на участок в этот период теоретически могут и другие подданные королевства, но власти в ходе подготовительной кампании настоятельно просили этого не делать, призывая "проявить социальную ответственность".

Другой особенностью этих выборов стало беспрецедентное число проголосовавших по почте. Ранее такой вид голосования был доступен только для живущих за рубежом. Но в этот раз, опять-таки для снижения рисков заражения на участках, этим правом наделили пожилых людей. В результате около 2,4 миллиона лиц из этой категории населения смогли отдать свой голос по почте. Эта мера вызвала споры среди местной общественности, поскольку такой вид голосования не позволяет удостовериться в том, что оно происходило в тайне и при полной свободе. Кроме того, некоторые почтовые отправления были утеряны, а около 2,5 процента присланных бюллетеней были признаны недействительными, поскольку люди использовали для их отправки неправильный конверт. В отношении остальных мер предосторожности все более или менее привычно - 1,5 метра дистанции между избирателями, обязательное ношение масок на участках. Голосующим выдают перчатки и одноразовый красный карандаш, который можно забрать в качестве сувенира.