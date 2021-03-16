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16.03.2021 19:43
Рубрика: В мире

Нидерланды: три дня на выборы

Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 55(8406)
В Нидерландах проходят первые среди стран ЕС общенациональные выборы в парламент, которые организованы во время пандемии. Для того чтобы уменьшить очереди на избирательных участках, голосование растянули на трое суток. По рекомендации властей, в первые два дня должны будут проголосовать люди старше 70 лет, а также те, кто входит в группы риска по состоянию здоровья.

При этом прийти на участок в этот период теоретически могут и другие подданные королевства, но власти в ходе подготовительной кампании настоятельно просили этого не делать, призывая "проявить социальную ответственность".

Фото: AP Photo/Peter Dejong
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Другой особенностью этих выборов стало беспрецедентное число проголосовавших по почте. Ранее такой вид голосования был доступен только для живущих за рубежом. Но в этот раз, опять-таки для снижения рисков заражения на участках, этим правом наделили пожилых людей. В результате около 2,4 миллиона лиц из этой категории населения смогли отдать свой голос по почте. Эта мера вызвала споры среди местной общественности, поскольку такой вид голосования не позволяет удостовериться в том, что оно происходило в тайне и при полной свободе. Кроме того, некоторые почтовые отправления были утеряны, а около 2,5 процента присланных бюллетеней были признаны недействительными, поскольку люди использовали для их отправки неправильный конверт. В отношении остальных мер предосторожности все более или менее привычно - 1,5 метра дистанции между избирателями, обязательное ношение масок на участках. Голосующим выдают перчатки и одноразовый красный карандаш, который можно забрать в качестве сувенира.

В мире Европа Нидерланды

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