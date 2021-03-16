Создан принципиально новый тест на выявление болезни Паркинсона

Ученые из Университета Манчестера разработали принципиально новый тест на болезнь Паркинсона. Разработка поможет проводить диагностику просто по коже человека - просто и безболезненно.

Метод основан на способности кожного сала передавать информацию о химическом составе выделений. Обычными ватными палочками можно собрать с кожи человека секрет сальных желез. Это маслянистая защитная субстанция, насыщенная липидными молекулами.

Проанализировав ее с помощью масс-спектрометрии, ученые получили маркеры, характерные для страдающих болезнью Паркинсона.

Исследователи провели эксперименты с 500 добровольцами. У них были взяли образцы кожного сала с верхней части спины, и эти образцы были подробно изучены. У людей с болезнью Паркинсона были обнаружены характерные маркеры. С их помощью можно диагностировать болезнь Паркинсона с точностью до 85 процентов.

О результатах эксперимента рассказывается в EurekAlert: "Детальный анализ показал изменения у людей с болезнью Паркинсона в процессах переработки липидов (жиров) и митохондрий. Проблемы с митохондриями-крошечными батареями, вырабатывающими энергию, которые питают клетки, - являются одним из признаков болезни Паркинсона".

Интересно, что исследования начались после того, как некая Джой Милн, мужу которой был поставлен подобный диагноз, продемонстрировала невероятную способность различать характерный запах пациентов с болезнью Паркинсона - даже тех, у которых еще не проявились симптомы. Версия о том, что летучие соединения на коже могут быть использованы для диагностики этого заболевания, нашла свое подтверждение и научную основу.

Кстати, страдающие болезнью Паркинсона могут вырабатывать больше кожного сала, чем обычно, а себорея признак избыточного выделения сального секрета. Ученые заметили также, что по мере развития заболевания химические сигнатуры образцов сала меняются. Это дает возможность наблюдать за развитием этой болезни.

Сейчас исследователи подали патенты на свои диагностические методы и работают над использованием этого подхода для разработки тестов на COVID-19.