За год цены на одежду выросли намного меньше инфляции - на 1,8%. Трудности 2020 года не оказали на них существенного влияния. Годом ранее одежда также подорожала на 1,98%. Обувь тоже демонстрирует ценовую стабильность, в течение последних двух лет прибавляя 1,2% к стоимости.

Расходы россиян на обновление гардероба при этом сильно упали. В 2020 году средний чек в интернет-магазинах на покупку одежды и обуви составил всего 2 тыс. руб. В 2019 году покупатели готовы были тратить в среднем 3,8 тыс. руб. на одну покупку, а в 2018 году - 3,6 тыс. руб., свидетельствуют данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Несмотря на снижение расходов покупателей, сегмент "одежды и обуви" занимает второе место по размеру доли в интернет-торговле - 21%. Крупнее только категория "цифровая и бытовая техника" - 28,2%. На мировых интернет-площадках "одежда и обувь" находится на первом месте - 31,6% всех средств на международных маркетплейсах расходуется на обновление гардероба.

Экономят люди и в офлайн-магазинах. В среднем покупатели стали тратить на 7-10% меньше, сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Покупки они стали совершать чаще, но выбирать вещи из более дешевого сегмента, также реже стали совершать спонтанные покупки.

С началом весеннего сезона магазины обновили ассортимент. Проводятся коллаборации с привлечением известных дизайнеров, стилистов и брендов. Можно сказать, что финансовые сложности магазинов, потерявших в 2020 году 15-20% выручки, не скажутся на покупателях.