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По данным Росстата, за год (февраль 2021 года к февралю 2020 года) больше всего подорожали сахар (63,97%), яйца (28,22%), подсолнечное масло (26,59%).
Цены на сахар подскочили из-за сокращения площадей под сахарной свеклой и плохого урожая на фоне засухи. Фото: iStock

Резкий рост цен на сахар был связан со снижением в прошлом году площадей под сахарной свеклой и урожая из-за неблагоприятной погоды. При этом в 2019 году, наоборот, собрали рекордный урожай культуры и произвели сахара почти на 2 млн тонн больше, чем потребляем. Из-за этого цены на сахар упали, а в 2020 году вернулись на средний уровень. Отчасти снижением урожая подсолнечника объясняется и рост цен на подсолнечное масло. Яйца подорожали из-за роста стоимости кормов и вспышки птичьего гриппа. Но общие причины почти для всех продуктов - ослабление рубля и влияние мировых цен на продовольствие, которые растут девятый месяц подряд и сейчас достигли многолетнего пика.

Экспорт растительного масла могут ограничить в сентябре

Инфляция взаимосвязана с ростом цен на продукты, но она не отражает их один в один, говорит заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Константин Корищенко. Например, если вчера пакет молока стоил в магазине 100 рублей, а сегодня 120 рублей, инфляция может оказаться нулевой. Потому что, например, сегодня это молоко стали пастеризовать. И это, условно, повысило качество продукта на 20%. Рынок продовольствия вообще очень подвержен влиянию множества факторов - от погоды до слухов о сокращении урожая. Влияние мировых цен на стоимость нашего продовольствия также велико - экономика России интегрирована в мировую. А поскольку на фоне пандемии центральные банки большинства стран вкачали в экономику огромное количество денег, их в том числе потратили на закупку дополнительного продовольствия. Высокий спрос также раскачал цены на продовольствие на мировом и, соответственно, российском рынках. Однако, по словам Корищенко, сейчас никакой катастрофы нет. Зерно в 2008 году на мировом рынке стоило в два раза больше, в 2012 году - в полтора раза больше, чем сейчас. А минимум наблюдался в октябре 2016 - начале 2017 года.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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