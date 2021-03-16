В связи с чем РАН предлагает построить в России "Парк науки"? Чем он будет отличаться от Политехнического музея, пуск которого после многолетней реконструкции намечается в этом году? Кто сможет финансировать этот дорогостоящий проект? Об этом корреспондент "РГ" беседует с вице-президентом РАН Юрием Балегой.

Юрий Юрьевич, наверняка, ваш проект потянет на несколько миллиардов рублей. А ведь в этом году откроется Политех, в реконструкцию которого вложены большие суммы. Надо ли сегодня создавать двойника, ведь на финансирование самой науки денег серьезно не хватает.

Юрий Балега: В вашем вопросе совмещены два: финансирование проекта "Парк науки" и его цели. Давайте сначала о целях. Недавно я был в испанском городе Сантьяго де Компостела - центре небогатой провинции Галиция. Здесь на площади в 50 гектар построен огромный парк науки. На него Евросоюз, правительство Испании и правительство самой Галиции выделили 3,5 млрд евро. Я был поражен. Зачем в таком небольшом городе строить такой парк? Более того, оказывается, что подобные есть и в других городах Испании. Им в стране придается огромное значение, в них вкладываются серьезные деньги. В обществе есть твердое мнение: свой народ надо образовывать, пробуждать интерес к науке, особенно у молодежи. Потому, что без науки в современном мире у страны нет будущего.

Сегодня научные парки работают во всех ведущих странах, там счет идет на десятки. И в то же время там есть прекрасные музеи науки. Но они не конкурируют, а дополняют друг друга. У них принципиально разные задачи.

Парки и музеи не конкурируют, а дополняют друг друга. У них разные задачи

Объясните, пожалуйста, подробней.

Юрий Балега: Музей - это собрание артефактов науки, где можно увидеть и узнать про выдающиеся открытия прошлого, о том, как развивалась та или иная наука, в чем суть прорывных технологий, которые совершали революции в экономике. Конечно, музеи стараются идти в ногу со временем, но по самой своей специфике это, прежде всего, хранилище уже когда то созданного. Это - история науки.

А "Парк науки" - это настоящее. Причем самое последнее. Для этого экспозиции должны постоянно обновляться. Вот присудили Нобелевские премии, например, за чёрные дыры. В чем суть работы? Как вообще возникает этот космический феномен массами от десятков до миллиардов масс Солнца? Что он творит в космосе? Все это можно очень красиво показать с помощью самых современных средств - виртуальной и дополненной реальности.

Или - на наш мир обрушился коронавирус. В СМИ про него что только ни говорят. В этом море самой противоречивой информации человек тонет, запутывается. Но если вы хотите получить самую последнюю, научно обоснованную на данный день информацию, вам поможет "Парк науки". Здесь вы наглядно увидите, что из себя представляет вирус, как он обманывает защиту клетки, проникает и размножается в ней, а затем выходит наружу для поражения других клеток. И все это в динамике.

А почему только эта информация о вирусе будет научно обоснованной? Ведь о вирусе в СМИ тоже рассказывают ученые.

Юрий Балега: Это принципиальный момент. За научное наполнение информации в таком парке отвечает Академия наук. Наши ученые возьмут на себя ответственность за данные, которые они считают необходимым выносить в массы. Все, что вызывает сомнение, что не имеет весомых доказательств, особенно в такой чувствительной сфере как здоровье человека, что может только навредить, нельзя выпускать в информационную сферу. Во всяком случае, если что-то вызывает сомнения, об этом надо обязательно предупреждать, а не подавать общественности как научный факт.

Сегодня мировая наука, говоря образно, это космос, где огромное количество самых разных направлений, где постоянно происходит что-то очень увлекательное. Чтобы охватить все это, никакого "информационного телескопа" не хватит?

Юрий Балега: Задача РАН в том и состоит, чтобы держать руку на пульсе всей современной науки, отслеживать все самое-самое от сельского хозяйства и гуманитарных наук, до генетики и астрофизики. И совместно со специалистами в области информации найти способы представить все это в увлекательном и доступном виде.

Но важно подчеркнуть, что парк - это не только глубокая наука. Особое внимание будет уделено прикладной науке, примерам, как научные разработки из "колбы", из сугубо абстрактных идей удалось превратить в инновации, в реальные продукты. В парке на специальных выставках свои инновационные разработки смогут представить самые разные фирмы. Это могут быть и гаджеты, и новая одежда, и новые материалы, и новые сорта растений. Все что угодно.

Сегодня время зрелищных шоу, которые особенно увлекают молодежь. Чем будете удивлять?

Юрий Балега: Для этого будет выделен специальный зал научных представлений. Здесь разные научные "чудеса" сможет сотворить сам посетитель. Это и химические опыты, и манипуляции с генами, и эксперименты с машинами Тесла, и создание моделей древних механизмов, и проверка известных литературных, научных, исторических мифов и т.д. Кроме того, предусмотрен комплекс, где в развлекательной форме будут продемонстрированы законы природы, которые изучаются школе.

Словом, это должен быть принципиально новый уровень популяризации науки и пропаганды, который отвечает самым последним вызовам. Но у парка есть еще одна задача. Здесь можно не только разжигать интерес к науке, но и проводить мозговые штурмы важнейших проблем, собирая ведущих российских и зарубежных учёных.

Понятно, парк должен стать магнитом, который соберет не только тех, кто интересуется наукой, но и привлечет новых поклонников. Как намечено реализовать проект? В какую сумму он обойдется?

Юрий Балега: Идея создать "Парк науки" связана с подготовкой к 300-летнему юбилею Российской академии наук. Она была создана Петром Первым в 1724 году. Помимо традиционных мероприятий планируется два масштабных. Первое - ремонт основного здания академии, которое эксплуатируется уже 35 лет. Мы надеемся, что на это средства будут выделены из бюджета страны. Второе - строительство "Парка науки". Важно, что он создается во исполнение поручений президента страны и правительства РФ. Проект оценивается в 10-15 миллиардов рублей. И нам удалось инвесторов.

Неужели нашлись кошельки, которые готовы вложить такие огромные суммы в проект, который вряд ли когда то окупиться?

Юрий Балега: Нашлись. Но на определенных условиях. Дело в том, что в оперативном управлении РАН есть земельные участки, которые не используются. Они, наверняка, будут изъяты, и на них построят жилые или коммерческие здания. Мы предлагаем передать эти площади инвестору, который готов построить "Парк науки" без привлечения бюджетного финансирования. Если проект удастся реализовать, это будет самым крупнейшим событием для популяризации науки за последние десятилетия.