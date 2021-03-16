Захарова: В Польше преследуют российских журналистов

Официальная Варшава демонстрируют отход от основополагающих принципов свободы и плюрализма СМИ, запуская очередную волну политических гонений на российских журналистов под надуманным предлогом "угрозы национальной безопасности". Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

"По запросу главы Службы военной контрразведки Польши специальному корреспонденту ВГТРК Е.В. Решетнёву запрещен въезд на территорию страны на пять лет, а также всех государств Шенгенского соглашения - сроком на три года. Ранее польские власти продлили аналогичный запрет журналисту агентства "Спутник" Л.В. Свиридову. Российские журналисты не получали официального уведомления о принятых Варшавой мерах и узнали о предъявленных им претензиях из СМИ", - заявила Мария Захарова.

В МИД РФ подчеркивают, что в отношении спецкора ВГТРК осуществлён дезинформационный вброс о том, что он якобы занимается выходящей за рамки работы журналиста деятельностью. "В последний раз в Польше корреспондент побывал в январе 2020 г. для подготовки сюжета о лагере смерти "Освенцим", - напомнили на Смоленской площади.

"В отношении Л.В. Свиридова была сфабрикована масштабная кампания противодействия осуществлению им журналистской деятельности. В конце 2014 г. польский МИД по просьбе Агентства внутренней безопасности страны отозвал у него журналистскую аккредитацию. Позже, несмотря на отсутствие законных оснований, его лишили постоянного вида на жительство в Евросоюзе. В декабре 2020 г. решение было продлено автоматически, без уведомления потерпевшего", - привела другой пример Захарова.

В российском МИД отмечают, что обвинения в шпионаже стали частым предлогом для репрессивных действий в отношении журналистов со стороны официальных властей Польши. Эти санкции грубо нарушают фундаментальные демократические принцип свободы СМИ, а также ограничивают право на поиск и распространение информации. Кроме того, они никак не соотносятся с принятыми в ЕС стандартами в области обеспечения прав человека.

"Рассматриваем данное решение в качестве очередного примера нарушения польскими властями шенгенского законодательства Евросоюза для сведения счетов с неугодными гражданами России. По существу, речь идет о целенаправленной инструментализации Варшавой членского статуса в ЕС в угоду своим местечковым антироссийским фобиям", - заключила официальный представитель МИД РФ.