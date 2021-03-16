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16.03.2021 20:34
Рубрика: Власть

Захарова: В Польше преследуют российских журналистов

Текст: Алексей Чуриков

Официальная Варшава демонстрируют отход от основополагающих принципов свободы и плюрализма СМИ, запуская очередную волну политических гонений на российских журналистов под надуманным предлогом "угрозы национальной безопасности". Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

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"По запросу главы Службы военной контрразведки Польши специальному корреспонденту ВГТРК Е.В. Решетнёву запрещен въезд на территорию страны на пять лет, а также всех государств Шенгенского соглашения - сроком на три года. Ранее польские власти продлили аналогичный запрет журналисту агентства "Спутник" Л.В. Свиридову. Российские журналисты не получали официального уведомления о принятых Варшавой мерах и узнали о предъявленных им претензиях из СМИ", - заявила Мария Захарова.

В МИД РФ подчеркивают, что в отношении спецкора ВГТРК осуществлён дезинформационный вброс о том, что он якобы занимается выходящей за рамки работы журналиста деятельностью. "В последний раз в Польше корреспондент побывал в январе 2020 г. для подготовки сюжета о лагере смерти "Освенцим", - напомнили на Смоленской площади.

"В отношении Л.В. Свиридова была сфабрикована масштабная кампания противодействия осуществлению им журналистской деятельности. В конце 2014 г. польский МИД по просьбе Агентства внутренней безопасности страны отозвал у него журналистскую аккредитацию. Позже, несмотря на отсутствие законных оснований, его лишили постоянного вида на жительство в Евросоюзе. В декабре 2020 г. решение было продлено автоматически, без уведомления потерпевшего", - привела другой пример Захарова.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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В российском МИД отмечают, что обвинения в шпионаже стали частым предлогом для репрессивных действий в отношении журналистов со стороны официальных властей Польши. Эти санкции грубо нарушают фундаментальные демократические принцип свободы СМИ, а также ограничивают право на поиск и распространение информации. Кроме того, они никак не соотносятся с принятыми в ЕС стандартами в области обеспечения прав человека.

"Рассматриваем данное решение в качестве очередного примера нарушения польскими властями шенгенского законодательства Евросоюза для сведения счетов с неугодными гражданами России. По существу, речь идет о целенаправленной инструментализации Варшавой членского статуса в ЕС в угоду своим местечковым антироссийским фобиям", - заключила официальный представитель МИД РФ.

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