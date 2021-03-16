Захарова: Власти Украины продолжают жить в своем фантазийном мирке

Новости

Патриарх Кирилл произнес проповедь о избавлении от любви к власти 16.03.2021
Глава СК взял на контроль расследование о сносе военного мемориала в Якутии 16.03.2021
УМВД Оренбуржья прокомментировало видеосюжет об избитой сожителем женщине 16.03.2021
Канадский тренер омского "Авангарда" привился "Спутником V" 16.03.2021
В Кремле ожидают, что Путин очно примет участие в ПМЭФ 16.03.2021
Захарова: В Польше преследуют российских журналистов 16.03.2021
"Спартак" намерен приобрести 100-килограммового нападающего сборной США 16.03.2021
Болгария отказалась от закупки боевых машин у США и Финляндии 16.03.2021
Экипировка умершего хоккеиста Файзутдинова соответствовала требованиям 16.03.2021
В России учредили новую премию для журналистов 16.03.2021
Росстат отметил ускорение спада промпроизводства в феврале 16.03.2021
Трейлер: сериал "Нерегулярные части" с черным Ватсоном заранее продлили 16.03.2021
Из-за AstraZeneca Меркель отложила совещание с местными властями 16.03.2021
Сериал "Убивая Еву" закрывается 16.03.2021
Министр обороны Японии отменил встречу с коллегой из Украины 16.03.2021
Стало известно, сколько россияне сэкономили в пандемию 16.03.2021
В Беларуси начнут использовать биометрические документы 16.03.2021
В СК обсудили ход расследования резонансных дел в регионах 16.03.2021
Польская компания подписала новый контракт на поставки нефти из России 16.03.2021
Использование новых технологий в сфере ТЭК могут сделать обязательным 16.03.2021
Место на парковке у дома хотят закреплять за инвалидами 16.03.2021
На Украине провалился первый аукцион по продаже тюрьмы 16.03.2021
У 73 строящихся жилых комплексов высок риск стать проблемными 16.03.2021
Детский тренер приговорен к 2 годам колонии за гибель 8-летнего хоккеиста 16.03.2021
В Петербурге задержали водителя, выстрелившего в пассажира из ракетницы 16.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
16.03.2021 22:39
Рубрика: Власть

Захарова: Власти Украины продолжают жить в своем фантазийном мирке

Текст: Юрий Чернов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, в котором тот обвинил Россию в проблемах вакцины AstraZeneca в Европе.

"Продолжают жить в своем фантазийном мирке: проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России, стимулируют русскоязычное иновещание, сокращая у себя в стране вещание на русском языке. Теперь министр культуры взялся за мировую ситуацию с вакцинами и вакцинацией, которые Украина не производит и не проводит. Не режим, а сказка", - написала Захарова на своей страничке в Facebook.

Фото: REUTERS
Около 20 стран приостановили использование вакцины от AstraZeneca

Напомним, 16 марта стало известно, что Швеция вслед за многими странами Евросоюза приостановила вакцинацию населения от COVID-19 препаратом производства AstraZeneca. Согласно официальному заявлению Шведского агентства общественного здравоохранения, запрет продлится до тех пор, пока не завершится соответствующее расследование Европейского агентства по лекарственным средствам, которое должно прояснить ситуацию с сообщениями о возникновении серьезных побочных эффектов у вакцинированных этим препаратов граждан стран ЕС.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Лавров: Крым навсегда останется с Россией
Роскомнадзор допустил блокировку других соцсетей после Twitter
Петербургский экономический форум пройдет в очном формате
В Кремле назвали единственный способ остановить пандемию
Принят закон о штрафах за гаджеты без российских программ
Путин: Россия не будет искусственно удерживать своих граждан внутри страны
Неопытным инвесторам перестанут продавать сложные финпродукты