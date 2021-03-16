Захарова: Власти Украины продолжают жить в своем фантазийном мирке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, в котором тот обвинил Россию в проблемах вакцины AstraZeneca в Европе.

"Продолжают жить в своем фантазийном мирке: проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России, стимулируют русскоязычное иновещание, сокращая у себя в стране вещание на русском языке. Теперь министр культуры взялся за мировую ситуацию с вакцинами и вакцинацией, которые Украина не производит и не проводит. Не режим, а сказка", - написала Захарова на своей страничке в Facebook.

Напомним, 16 марта стало известно, что Швеция вслед за многими странами Евросоюза приостановила вакцинацию населения от COVID-19 препаратом производства AstraZeneca. Согласно официальному заявлению Шведского агентства общественного здравоохранения, запрет продлится до тех пор, пока не завершится соответствующее расследование Европейского агентства по лекарственным средствам, которое должно прояснить ситуацию с сообщениями о возникновении серьезных побочных эффектов у вакцинированных этим препаратов граждан стран ЕС.