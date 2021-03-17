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17.03.2021 06:42
Рубрика: Общество

55 лет назад с космодрома Плесецк был выполнен первый пуск ракеты "Восток-2"

Текст: Наталия Ячменникова
17 марта 1966 года, в 13:28 по московскому времени с научно-исследовательского испытательного полигона Минобороны СССР в Архангельской области был выполнен первый пуск ракеты-носителя "Восток-2". На борту - космический аппарат "Космос-112". Этот старт положил начало космической биографии самого северного космодрома планеты - Плесецк.
Фото: roscosmos.ru Фото: roscosmos.ru
Фото: roscosmos.ru

Необходимость расширения масштабов космической деятельности в СССР возникла в начале 60-х годов прошлого века. Руководством государства было принято решение об использовании для запусков космических аппаратов стартовых комплексов объекта "Ангара", созданного в 1957 году в Архангельской области как войсковое соединение ракетных полков, вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами Р-7.

Фото: www.roscosmos.ru
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Космодром Плесецк стал основным местом запуска автоматических космических аппаратов. По данным из открытых источников, в 1976 году он занял первое место в мире по числу таких запусков и удерживал его до начала 1990-х гг.

Космодром готовил и проводил пуски ракет-носителей "Восток-2", "Восток-2М", "Восход", "Космос-2" и "Космос-3М" с семью типами космических аппаратов. Одновременно с расширением количества и типов запускаемых спутников шел процесс снятия с боевого дежурства ракетных комплексов.

В 1974 году на решение космических задач было перепрофилировано бывшее боевое Первое управление полигона. В его состав вошли две испытательные части. Одна из них решала задачи по подготовке и запуску космических аппаратов легкого класса с помощью ракет носителей "Космос-2" и "Космос-3М". Другая испытательная часть была сформирована для проведения пусков космических ракет "Циклон-3". Во Второе управление вошли три испытательные части с задачей подготовки и запуска космических аппаратов среднего класса с помощью ракет носителей типа Р-7А.

11 ноября 1994 года был подписан Указ президента РФ о создании Первого Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ (1ГИК МО РФ, космодром Плесецк) в составе Военно-космических сил. Этот указ официально присвоил Плесецку статус космодрома. 24 марта 2001 года Указом Президента РФ были созданы Космические войска, и с 1 июля 2001 года космодром был выведен из состава РВСН и включен в состав Космических войск РФ, - сообщает "Роскосмос".

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