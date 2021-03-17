Бетербиев и Дайнес рассказали, чего ждут от поединка

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и его соперник немец Адам Дайнес провели открытую тренировку перед титульным поединком, который состоится в Москве 20 марта.

Для Бетербиева, одержавшего 15 побед в 15 боях на профессиональном ринге, этот поединок станет первым на территории России. Что это - бонус или испытание?

- С одной стороны, родные стены помогают, а с другой - накладывают дополнительную ответственность. Но волнение должно присутствовать. Я все-таки живой человек, хоть и боксер, - рассказал Бетербиев. - С этим просто надо совладать. И нужно повернуть все в мою пользу, что и постараюсь сделать. Физически я себя тоже прекрасно чувствую. Так что ждем 20 марта. Мне самому интересно.

Как ни странно, и для Дайнеса Россия - не чужая страна. Это сейчас он живет в Магдебурге, но в 1991 году родился в селе Семеновка Омской области. Так что даже общался с журналистами на русском. Адам хоть и считается андердогом в предстоящем бою, уступая Бетербиеву и в габаритах, и в ударной мощи, и в опыте участия в больших поединках, но, по его словам, он приехал в Москву, чтобы стать чемпионом мира. Дайнес надеется, что его стойка левши будет его козырем.

- Бетербиев - сильный и жесткий боксер, но он человек, а всем людям присущи свои слабости. Мой тренер Дирк Дземски и я проанализировали все бои Бетербиева, и мы знаем, как нам нужно действовать и добиться своего, - цитирует Дайнеса Федерация бокса России. - Могу сказать, что наш бой не продлится все 12 раундов. Может быть, он меня нокаутирует, а лучше я отправлю его на канвас ударом с левой.

На кону боя стоят два чемпионских пояса Артура Бетербиева по версиям WBC и IBF

Бетербиев не собирается недооценивать соперника. И он, и его команда максимально серьезно готовились к поединку, о чем заявил тренер Бетербиева Марк Рамсей: "В боксе возможно все, но мы постараемся сделать так, чтобы у соперника не было шансов. У нас было много времени на подготовку, и мы приложили максимум усилий для того, чтобы добиться победы".