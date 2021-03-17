Бетербиев и Дайнес рассказали, чего ждут от поединка

Новости

Москва вызвала посла РФ в США для консультаций 21:11
Дзюба не забил пенальти в первом тайме матча ЦСКА - "Зенит" 21:06
Минобороны сообщило о вакцинации от коронавируса более 393 тысяч человек 20:57
Попова: Британский штамм COVID попал в Россию из ОАЭ и стран Европы 20:54
Христианским памятникам в Нагорном Карабахе обеспечат защиту 20:21
ЦИК РФ разъяснил порядок голосования для иностранцев с гражданством РФ 20:05
МИД: РФ разрабатывает свой сертификат о вакцинации 19:19
До Москвы долетели частицы пыльных бурь из других стран 19:08
Минобороны РФ опровергло взрыв торпед в Приморье 19:06
Акинфеев и Дзюба сыграют с первых минут в матче ЦСКА - "Зенит" 19:05
Среди ипотечников популярнее всего каркасные дома 18:56
Минстрой объединяет Фонд защиты дольщиков и Фонд ЖКХ 18:50
В Москве вымоют Триумфальную арку 18:43
В Госдуме оценили новые санкции США против России 18:29
Турчак назвал слова Байдена о Путине триумфом "политического маразма" США 18:27
Силуанов рассказал о расходах при расширении санкций на госдолг 18:27
В Крыму оценили призыв посла Украины к Берлину "вернуть" полуостров 18:20
Басманный суд арестовал спортивного функционера по делу о мошенничестве 18:11
ВОЗ рекомендовала продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca 18:09
Как московские старшеклассники и студенты знакомятся с военной службой 17:55
Забившего до смерти прохожего в Москве петербуржца отправили в СИЗО 17:52
Комитет Госдумы поддержал проект об увеличении федеральной части списка на выборах 17:48
Краснов: В 2020 году заблокировано 10 тыс. сайтов с противоправным контентом 17:38
Суд в Москве вынес приговор членам экстремистского сообщества 17:37
Прокуроры подали иски о конфискации имущества чиновников в РФ на 74 млрд 17:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов - о трансформации современного агентства в цифровой среде
Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов - о трансформации современного агентства в цифровой среде
17.03.2021 20:34
Рубрика: Спорт

Объяснились на кулаках

Бетербиев и Дайнес рассказали, чего ждут от поединка
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 57(8408)
Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и его соперник немец Адам Дайнес провели открытую тренировку перед титульным поединком, который состоится в Москве 20 марта.
Артур Бетербиев показал, что находится в отличной форме. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Артур Бетербиев показал, что находится в отличной форме. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Артур Бетербиев показал, что находится в отличной форме. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Для Бетербиева, одержавшего 15 побед в 15 боях на профессиональном ринге, этот поединок станет первым на территории России. Что это - бонус или испытание?

Фото: Алексей Тютлин
В WOW ARENA впервые пройдет профессиональный турнир по тайскому боксу

- С одной стороны, родные стены помогают, а с другой - накладывают дополнительную ответственность. Но волнение должно присутствовать. Я все-таки живой человек, хоть и боксер, - рассказал Бетербиев. - С этим просто надо совладать. И нужно повернуть все в мою пользу, что и постараюсь сделать. Физически я себя тоже прекрасно чувствую. Так что ждем 20 марта. Мне самому интересно.

Как ни странно, и для Дайнеса Россия - не чужая страна. Это сейчас он живет в Магдебурге, но в 1991 году родился в селе Семеновка Омской области. Так что даже общался с журналистами на русском. Адам хоть и считается андердогом в предстоящем бою, уступая Бетербиеву и в габаритах, и в ударной мощи, и в опыте участия в больших поединках, но, по его словам, он приехал в Москву, чтобы стать чемпионом мира. Дайнес надеется, что его стойка левши будет его козырем.

- Бетербиев - сильный и жесткий боксер, но он человек, а всем людям присущи свои слабости. Мой тренер Дирк Дземски и я проанализировали все бои Бетербиева, и мы знаем, как нам нужно действовать и добиться своего, - цитирует Дайнеса Федерация бокса России. - Могу сказать, что наш бой не продлится все 12 раундов. Может быть, он меня нокаутирует, а лучше я отправлю его на канвас ударом с левой.

На кону боя стоят два чемпионских пояса Артура Бетербиева по версиям WBC и IBF

Бетербиев не собирается недооценивать соперника. И он, и его команда максимально серьезно готовились к поединку, о чем заявил тренер Бетербиева Марк Рамсей: "В боксе возможно все, но мы постараемся сделать так, чтобы у соперника не было шансов. У нас было много времени на подготовку, и мы приложили максимум усилий для того, чтобы добиться победы".

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды

Главное сегодня

Посла России в США пригласили в Москву на консультации
Попова: Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется
Рябков оценил новые антироссийские санкции США
Володин назвал слова Байдена о Путине истерикой от бессилия
В Крыму оценили призыв посла Украины к Берлину "вернуть" полуостров
Дзюба вернется в сборную России капитаном
Роналду может покинуть "Ювентус" летом