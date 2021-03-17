Более 2 млн иностранцев получили медицинскую помощь в России в 2020 году, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию. Это в четыре раза превышает запланированные показатели нацпроекта "Здравоохранение", рассказала "Российской газете" руководитель коммуникационного сопровождения нацпроекта "Здравоохранение" АНО "Национальные приоритеты" Наталия Дарбинян.

Граждане из других государств стали чаще лечиться в России из-за ее успехов в борьбе с коронавирусом, считают в Координирующем центре по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг".

Как отмечает его руководитель Сабина Грин, за прошлый год спрос на въездной медицинский туризм в нашей стране вырос в три раза. По словам Грин, в 2021 году объем экспорта медуслуг может вырасти до 348 млн долларов США. "Эти средства пойдут на дополнительное переоснащение российских больниц и поликлиник", - сказала она.