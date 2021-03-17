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Рубрика: В мире

Более 70 тысяч британских водителей такси трудоустроят по решению суда

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Официальный статус сотрудников компании получат более 70 тысяч британских водителей такси. Соответствующее решение принял Верховный суд Великобритании, передает Reuters. Трудоустройство коснется тех, кто сотрудничает с сервисом онлайн-заказов такси Uber.

Фото: REUTERS/Toby Melville
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"После официального оформления водители смогут брать оплачиваемый отпуск, получать зарплату, соответствующую установленному в стране минимальному размеру оплаты труда, а также участвовать в программе пенсионных накоплений, - приводит подробности ТАСС. - При этом расчет минимальной почасовой зарплаты будет вестись без учета времени, потраченного на ожидание заказа".

Напомним, трудовой спор с Uber в Великобритании, переросший в многолетнюю судебную тяжбу, еще в 2015 году начали двое водителей. Впоследствии к коллективному иску, поддержанному британскими профсоюзами, присоединились больше двух десятков человек. В феврале этого года Верховный суд страны постановил, что водители, подавшие жалобу на своего работодателя, должны иметь широкие социальные гарантии и при этом они не считаются самозанятыми.

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