Более 70 тысяч британских водителей такси трудоустроят по решению суда

Официальный статус сотрудников компании получат более 70 тысяч британских водителей такси. Соответствующее решение принял Верховный суд Великобритании, передает Reuters. Трудоустройство коснется тех, кто сотрудничает с сервисом онлайн-заказов такси Uber.

"После официального оформления водители смогут брать оплачиваемый отпуск, получать зарплату, соответствующую установленному в стране минимальному размеру оплаты труда, а также участвовать в программе пенсионных накоплений, - приводит подробности ТАСС. - При этом расчет минимальной почасовой зарплаты будет вестись без учета времени, потраченного на ожидание заказа".

Напомним, трудовой спор с Uber в Великобритании, переросший в многолетнюю судебную тяжбу, еще в 2015 году начали двое водителей. Впоследствии к коллективному иску, поддержанному британскими профсоюзами, присоединились больше двух десятков человек. В феврале этого года Верховный суд страны постановил, что водители, подавшие жалобу на своего работодателя, должны иметь широкие социальные гарантии и при этом они не считаются самозанятыми.