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17.03.2021 19:51
Рубрика: Экономика

Цены на сахар и подсолнечное масло снова ползут вверх

Текст: Татьяна Карабут
Рост цен на многие продукты питания во вторую неделю марта замедлился, следует из данных Росстата. В целом за неделю инфляция также замедлилась до 0,1%. Последние несколько недель она составляла 0,2%. С начала года потребительские цены выросли на 1,8%.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Так, несколько недель подряд отрицательную динамику показывают цены на огурцы и помидоры. С 9 по 15 марта эти овощи также подешевели: огурцы - на 6,6%, помидоры - на 2,1%. За счет этого в целом цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,7%. Хотя морковь подорожала на 3,0%, картофель - на 2,6%, лук - на 1,3%, капуста белокочанная - на 1,0%, яблоки - на 0,2%. С начала года морковь выступает абсолютным лидером роста цен - 23,3%. За ней следуют картофель - 22,2%, помидоры - 18,9% и лук - 13,5%.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
В Минсельхозе рассказали, что будет с ценами на сахар

Куры охлажденные подорожали с начала года на 10,5%. Но последние несколько недель темпы роста понемногу снижаются. С 9 по 15 марта цены на мясо птицы выросли на 1,6%. Правда, в некоторых регионах подорожание достигло 7,9%. Яйца куриные с начала года подорожали не так существенно - на 4%. За прошлую неделю рост цен составил 0,9%. Напомним, на эти продукты производители договорились зафиксировать цены на ближайшие два месяца.

При этом другое мясо тоже росло в цене. Подскочили цены на баранину - на 2,3%. Рост цен на говядину составил 0,8%, свинину - 0,4%.

Сахар-песок и подсолнечное масло, цены на которые зафиксированы еще в конце прошлого года, незначительно, но росли. Сахар подорожал на 0,4%, а подсолнечное масло на 0,2%. С начала года подсолнечное масло выросло в цене на 0,6%. А вот сахар подешевел на 1,6%.

Во вторую неделю марта также подорожали консервы мясные для детского питания - на 0,6%, молоко пастеризованное - на 0,5%. Маргарин, консервы фруктово-ягодные для детского питания подорожали на 0,4%, рыба мороженая и водка - на 0,3%, макаронные изделия, вермишель, карамель - на 0,2%. Только на 0,1% повысились цены на колбасу вареную, сосиски, сардельки, молоко стерилизованное, сыры сычужные, творог жирный, хлеб, смеси сухие молочные для детского питания, обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях).

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
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При этом снизились цены на сметану и пшено - на 0,4%, муку пшеничную - на 0,3%, масло сливочное, консервы мясные - на 0,2%, колбасу полукопченую и варено-копченую, консервы овощные для детского питания, рис, конфеты шоколадные - на 0,1%.

Цены на крупу гречневую, печенье, чай черный и соль остались без изменения.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на продукты

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