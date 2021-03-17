С 16 по 18 ноября 2021 года в Москве должен был состояться чемпионат мира по самбо. Его предполагалось провести в новом центре самбо и бокса, вовсю строящемся в Лужниках. Но любителям этого популярнейшего у нас вида спорта придется подождать. По просьбе Всероссийской федерации самбо, обратившейся в Международную Федерацию (ФИАС), чемпионат перенесен и, судя по всему, состоится в столице в 2025-м.

По неофициальной информации, чемпионат мира этого года может принять в ноябре Ташкент.

Зато 25 и 26 марта на Малой спортивной арене в Лужниках состоится Кубок мира по самбо "Мемориал Харлампиева". Соревнования пройдут несколько по-новому: количество весовых категорий доведено до семи в каждом виде у мужчин, женщин и в боевом самбо. Раньше "Мемориал Харлампиева" всегда собирал аншлаг. В этом году из-за пандемии введены ограничения по количеству зрителей. Чтобы попасть на трибуны, придется выполнить ряд необходимых и понятных в период COVID-19 условий. Число зарубежных участников несколько сокращено, ибо границы многих стран закрыты, но все равно "Мемориал Харлампиева" остается одним из главных стартов сезона.