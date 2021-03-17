Число инспекторов заповедников возрастет вдвое

Численность сотрудников, обеспечивающих безопасность особо охраняемых природных территорий, будет увеличена с 23 до 40 тысяч человек. Это произойдет в рамках исполнения поручения президента, сообщил глава Минприроды Александр Козлов на заседании комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

"Норматива, который должен описать ситуацию по отрасли, просто нет, - признался Александр Козлов. - Я разговаривал с руководителем департамента, который у нас занимается этим вопросом, он мне пообещал, что в этом году, к июлю, этот документ будет готов. С этим документом мы пойдем дальше работать с Минфином, нашими коллегами по правительству, и будем защищать и обосновывать его".

Установленный ориентир в 40 тысяч инспекторов особо охраняемых природных территорий недостаточно обоснован, считает министр. Сейчас по нормативу патрулирования получается, что маршрут одного сотрудника может достигать 350 км в день, пояснил Александр Козлов. "Я хотел бы посмотреть на этого Маленького Мука", - добавил он.

"Мы в 2019 году получили поручение президента о том, что численность должна быть увеличена в этом секторе, - продолжил глава Минприроды. - У нас в 2019 году численность составляла 23 тысячи человек, трудящихся в отрасли. За 2020 год коллегами была проделана работа, и увеличена численность на 994 человека. Чтобы численность росла дальше, нужно понимать, к чему мы стремимся. Сейчас предполагаемая численность, к которой мы стремимся - это 40 тысяч. Мы задаем вопрос, откуда она взялась? Нам говорят: "норматив патрулирования, из него идёт расчет".