Весенний призыв в России стартует 1 апреля. В силовые структуры планируется направить 122 тысячи новобранцев: в армию, Росгвардию, ФСО и др.

Многие помнят время, когда служили по призыву по 2-3 года. Сегодня - всего год. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Жители Крайнего Севера и работники сферы образования начнут получать повестки с 1 мая. А для сельской местности весенний призыв отменили: молодежь на селе поможет родителям провести посевную, а осенью собрать урожай.

Призыв по плану завершится 15 июля.

За время прошлогоднего весеннего призыва служить ушли 135 тысяч ребят.

Армия

Подальше от COVID

До начала призыва еще две недели, а призывники и их родители уже ломают голову в поисках ответа на многие вопросы. Что парням брать в дорогу, как их встретят в воинских частях, будет ли у молодых солдат возможность общаться с родственниками, не придется ли им задержаться на службе более года и т.д.? Ответим на главные.

О сроке призывной службы: никаких изменений в установленные законом 12 месяцев "срочки" не предвидится. Более того, по сложившейся традиции временем окончания службы является день призыва. Отправят в армию, скажем, 20 мая. В этот же день ровно через год его должны уволить. Если, конечно, не решит остаться в строю контрактником - такая возможность есть практически у каждого призывника.

Что касается отправки в гарнизон. Судя по опыту прошлого года и санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, родных и друзей уходящих в армию новобранцев могут вновь не пустить на сборные пункты. Проститься придется дома. В минобороны также могут рекомендовать родственникам молодых солдат не приезжать на церемонию принятия военной присяги.

Не берите в дорогу еду из дома: новобранцев по пути в воинскую часть кормят горячей пищей, в поездах - даже из ресторана

Причина ограничений - коронавирус. В минобороны делают все, чтобы оставить инфекцию за порогом воинских частей. Этим же соображением продиктованы другие меры безопасности: стопроцентное тестирование призывников на COVID-19, масочный режим и обязательная телеметрия в военкоматах, дополнительный медосмотр новобранцев на сборных пунктах.

Да и по дороге на службу ребят не оставят без постоянного контроля. Все призывные команды в пути будут сопровождать медики. Количество перевозимых в одном железнодорожном вагоне человек, опять же исходя из опыта прошлого года, могут сократить на треть. По прибытии в часть молодое пополнение на две недели изолируют в карантине.

В гарнизонах уже готовятся к приему новобранцев, создан запас масок и средств дезинфекции. Командиры, принимающие призывников, будут проживать вместе с ними до окончания двухнедельного карантина. Поэтому не стоит бояться, что молодые солдаты попадут под "пресс" уже послуживших бойцов или контрактников.

Кроме того, все новобранцы пройдут по месту службы медицинское психологическое обследование. Ежедневно для них организуют трехразовую термометрию. Питаться ребята будут не в общей столовой, а отдельно от других военнослужащих - еду и одноразовую посуду им будут приносить.

Еще один важный момент: отправлять сыновей в армию с чемоданом всевозможных таблеток не надо. Все необходимые лекарства, в том числе и для лечения коронавируса, в Вооруженных силах есть. Там сейчас идет массовая вакцинация от COVID-19. Правда, прививки главным образом делают кадровым военным. Но, вполне возможно, те призывники, которые не успели вакцинироваться до отправки в строй, добровольно сделают это в армии.

Кстати говоря, уровень заболеваемости в Вооруженных силах ниже, чем в целом по стране. В декабре прошлого года министр обороны Сергей Шойгу назвал такие цифры: если брать в расчете на 100 тысяч человек, в армии на 25 процентов меньше инфицированных. Сейчас этот разрыв стал больше. Поэтому в каком-то смысле, уходя на службу, призывники увеличивают для себя шанс не подхватить инфекцию.

Несколько практических советов ребятам. Не берите из дома в дорогу еду. Она может испортиться, и тогда беды не избежать. Всех новобранцев по пути в воинскую часть кормят горячей пищей, в поездах - даже из ресторана.

Далее. Не собирайтесь на службу, как в летний лагерь. Солдат находится на полном гособеспечении, и все, что ему необходимо, он получит - от формы до зубной щетки. Еще на сборном пункте каждому новобранцу выдадут армейский несессер с полным набором гигиенических средств.

Там же призывнику вручат именную банковскую карту, куда станут начислять солдатское жалованье: 2 тысячи рублей в месяц. На походы в чайную и магазин Военторга вполне хватит. Так что брать с собой много денег из дома тоже не стоит.

А вот мобильный телефон не забудьте. Лучше кнопочный, без выхода в интернет. Навороченные гаджеты в армии не приветствуются, поскольку воинская часть - все-таки режимный объект. Практически в каждой роте и батальоне есть графики пользования мобильниками, поэтому возможность общаться с друзьями и родными у новобранцев будет.

Росгвардия

Тринадцать тысяч штыков

Схема призыва в Росгвардию мало отличается от общеармейской. Призываться будущие росгвардейцы должны через военкоматы, и пандемия здесь ничего не изменила, только внесла некоторые коррективы.

Все военкоматы должны быть полностью укомплектованы необходимыми медицинскими средствами для проведения призывной кампании. На призывных пунктах будет соблюдаться масочный режим и проводиться регулярная обработка дезинфицирующими средствами. С призывниками будут работать только сотрудники, имеющие антитела к коронавирусу, им приказано своевременно сделать прививки от ковида. После прибытия в часть по месту назначения каждый призывник отправляется на 14-дневный карантин. Обучение призывников должно быть организовано в дистанционном формате.

В Росгвардию каждый раз призывают около 13 тысяч молодых людей, это примерно 20 процентов общей численности. Остальные служат по контракту.

Девчонкам на заметку: парни в военной форме физически куда здоровее их "откосивших" сверстников. Надежнее, брутальнее. Ну и глазастее. Если такой "положит взгляд" - не устоишь. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Для приема и подготовки новобранцев в соединениях и воинских частях войск национальной гвардии обычно разворачивают свыше 45 учебных пунктов. В течение месяца с призывниками проводятся не только занятия по боевой подготовке, но и дополнительные медицинские осмотры, психологические тестирования. Военнослужащих размещают в казармах, где есть все необходимые бытовые условия.

Военная служба по призыву в войсках национальной гвардии дает целый ряд льгот. В их числе: возможность поступления на обучение в высшие учебные заведения ведомства как во время службы, так и после увольнения в запас.

Граждан, успешно отслуживших в воинских частях Росгвардии, охотно принимают на работу в органы внутренних дел МВД России и другие силовые структуры.

Для желающих продолжить службу в ОМОН, СОБР или подразделениях вневедомственной охраны процедура оформления документов сейчас значительно упростилась.

Для военнослужащих по призыву, желающих заключить контракт, предусмотрена такая возможность - для этого необходимо прослужить по призыву три месяца. При наличии среднего профессионального образования контракт можно заключить практически сразу.

Успешно отслуживших в Росгвардии охотно берут в МВД и другие силовые структуры

У призывника есть возможность получить дополнительную специальность в период прохождения военной службы, которая в дальнейшем пригодится ему в гражданской жизни. Например, здесь можно стать поваром, сапером, медицинским работником, кинологом, водителем.

Напомним, в 2017 году в Росгвардии была сформирована учебно-научная рота. Набор в это подразделение проходит на конкурсной основе. Предпочтение отдается победителям олимпиад, конкурсов, стипендиатам президента России и специальных государственных стипендий правительства России, участникам научных работ, которые имеют особое прикладное значение для войск национальной гвардии.

А как у них

Накрасил ногти - и в атаку

США

Американские солдаты имеют право на бесплатные медицинские маски, но только черного цвета. Разрешены и камуфляжной расцветки, но покупать их надо за свой счет.

Впрочем, это меньшая из новаций, которые обрушились на армию и на нацгвардию США. Женщины-военнослужащие (их там 127 тысяч!) с этого года имеют право делать себе стильные прически. В мирное время им разрешили носить короткие хвостики и косички, в боевых условиях - длинные хвостики, но при условии, что они поместятся под каску. Еще девчонкам в форме разрешено красить ногти и кормить детей грудью на службе. Для чего выдают майки с разрезами, которые можно надевать под камуфляж. Также в армии США дозволено носить с боевой формой золотые, серебряные и бриллиантовые серьги. Мед, а не служба. Сразят врага если не пулей, то красотой.

Девушка в Израиле, если захочет, может служить даже в боевой части. Два условия: отменное здоровье и быть не единственным ребенком в семье. Фото: instagram.com / tsahal_rus

Ранее президент Байден легализовал службу трансгендеров, которых при Трампе ограничивали. Более того: военные могут теперь бесплатно сменить половую принадлежность. На гражданке такая операция стоит от 100 тыс. до 200 тыс. долларов, тогда как армия все расходы берет на себя. По разным данным, на действительной военной службе у них в США от 9000 до 15 000 трансгендеров. И еще более 130 тысяч ветеранов идентифицируют себя как трансгендеры.

А еще солдаты добиваются права отпускать бороды. Генералы упорствуют. Сегодня носят бороду те, кто доказал, что того требует его религия. Или по медпоказаниям. Пока это удалось лишь 550 бойцам.

Израиль

Весенний призыв в Армию обороны Израиля стартовал на этой неделе. Командование потребовало от командиров частей обратить внимание на моральное (стрессы из-за пандемии) и физическое (излишний вес, набранный во время карантинов) состояние призывников. ЦАХАЛ - первая армия в мире, добившаяся коллективного иммунитета. Подразделения, в которых 90% личного состава вакцинированы (или переболели), имеют право на льготы. Средний показатель по армии - 85%.

Таджикистан

В Таджикистане разрешили заменять срочную службу месячными военными сборами, но при этом надо уплатить в казну определенную сумму (размер еще не определен). Но объявлено: отныне работать в правоохранительных органах и в таможне будут лишь те, кто отслужил в армии.

ЮАР

Женщинам-военнослужащим Сил обороны Южно-Африканской Республики разрешили носить хиджаб на службе.

Китай

Начиная с этого года набор на военную службу в Китае будет дважды в год: с 20 февраля по 31 марта и с 15 августа по 30 сентября. Преимущество получают выпускники колледжей, обладатели инженерных специальностей и научных степеней. В этой стране в армию попасть сложно, а служить престижно. Ранее армия просто выбирала кандидатов из миллионов желающих. Так, в прошлом году было подано более 3 млн заявок. НОАК (Народно-освободительная армия Китая) даже после сокращения в 2020 году с 2,6 млн до 2,3 млн штыков - самая большая армия в мире.

Кстати

Сколько служит срочник

Беларусь: Без высшего образования - 18 месяцев. С высшим - 12 месяцев. Прошедшие обучение на военных кафедрах по программам подготовки младших командиров - шесть месяцев. В срок срочной военной службы не засчитываются дни содержания на гауптвахте.

Греция: Мужчин в возрасте от 19 до 45 лет призывают на один год.

Австрия: Призывают на шесть месяцев. Альтернативная служба - девять месяцев.

Норвегия: Призывают мужчин и женщин в возрасте от 19 до 44 лет. Общий срок службы - 19 месяцев. В войсках нацгвардии служат семь месяцев с перерывами.

Бермудские острова: Призывают в армию по национальной лотерее на 38 месяцев.

Швейцария: Призывают с 20 лет (добровольцы идут с 16 лет) на 18 или на 21 неделю с последующими курсами переподготовки: трехнедельные сборы раз в два года. Лица, признанные негодными к службе, до 30 лет платят в казну налог: 3% от дохода.

Дания: Призыв в армию, ВВС и на флот - на четыре месяца. В кавалерии служат 12 месяцев, на королевской яхте - девять. Столько же служат в агентстве по чрезвычайным ситуациям. Мужчины из Гренландии и с Фарерских островов служить не обязаны.

Северная Корея: призыв с 17 лет на 5-10 лет (зависит от рода войск).

Израиль: Мужчины - от 2 лет и 6 месяцев до трех лет, женщины - два года, но есть должности, на которых служат 2 года и 8 месяцев. После "дембеля" - регулярные армейские сборы.

Кипр: Призыв на 14 месяцев. Киприотов иностранного происхождения призывают на срок от 3 до 14 месяцев.