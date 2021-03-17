ЦИК начнет общероссийскую проверку системы онлайн-голосования

С 17 марта по 21 мая Центризбирком проведет общероссийскую тренировку для подготовки к Единому дню голосования. Тестировать будут систему ГАС "Выборы" и программный комплекс дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

В конце февраля ЦИК утвердил график мероприятий. Предварительный этап пройдет с 17 марта по 2 апреля. Принимать заявления об участии в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) будут с 21 апреля по 7 мая. Проводить ДЭГ будут с 8.00 12 мая 2021 до 20.00 14 мая. Заключительный этап тренировки и подведение ее итогов должны состояться с 19 по 21 мая.

В постановлении Центризбиркома указано, что тестирование систем пройдет "в виде полноценной имитации проведения всех этапов избирательной кампании". Предполагается, что в сентябре онлайн-голосование пройдет в Москве и еще пяти наиболее подготовленных регионах. ЦИК уже собирает заявки, их уже более десяти. Решение о том, где именно избиратели проголосуют через интернет, комиссия примет в июне, после назначения выборов в Госдуму.

Напомним, на 19 сентября, помимо федеральной кампании, намечены прямые выборы губернаторов в восьми регионах, а также депутатов заксобраний 39 субъектов РФ.