Как минимум в шесть раз необходимо увеличить затраты из бюджета, чтобы решить проблему обманутых дольщиков. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам проверок 2020 года.

В 2017-2019 годах было достроено 1097 проблемных многоквартирных домов, однако заметных сдвигов в решении проблем обманутых дольщиков не произошло, сообщает СП. А из-за пандемии риски увеличения количества проблемных объектов только возрастают. В мае 2020 года в реестре проблемных числилось 3102 дома, причем 112 добавилось за четыре месяца. Основная проблема - нехватка финансирования. Только в 2020-2022 годах на решение проблем с 63% проблемных домов, как оценивал ранее Минстрой, требуется 533,5 млрд рублей (в том числе 300,5 млрд рублей из федерального бюджета и 178 млрд из региональных). Но фактически в 2021 году выделяется на эти цели лишь 27 млрд рублей федеральных средств, в 2022-м - 1 млрд, в 2023-м - 26 млрд рублей.

С 2019 года были приняты решения по 681 проблемному дому (62 тысячи дольщиков), сообщает Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. Ключи от квартир или компенсации получили около 26 тысяч человек. Сейчас, по данным фонда, в восстановлении прав нуждаются 121,2 тысячи дольщиков (в целом, по оценке СП, насчитывается около 180-200 тысяч пострадавших, однако точной статистики нет). Часть домов регионы достраивают самостоятельно, фонд занимается 820 домами. "При наличии финансирования и документации решения по этим объектам могут быть приняты до конца года", - добавили в фонде. Замедляют процесс неоформленные земельно-правовые отношения, подозрительные покупатели (когда по объему требований очевиден инвестиционный характер сделок), вопросы к конкурсным управляющим об оценке активов застройщиков, отсутствие исходно-разрешительной документации.

Фонд разработал ряд поправок в законодательство, которые должны ускорить решение вопроса. Предлагается, в частности, передать фонду право на оценку активов застройщика, участка и самих недостроенных домов. "Это даст возможность привлекать квалифицированных оценщиков. Сейчас неверно проведенная оценка приводит к оспариванию ее в суде, что затягивает сроки рассмотрения объектов Наблюдательным советом", - отмечают в фонде.

В 2021 году СП продолжит аудит социальной проблематики - будет дана оценка антикризисным мерам.