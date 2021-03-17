Наша глобальная пивная бочка треснула пополам. Разумеется, в фигуральном смысле. Российские пивовары разошлись по оппозиционным лагерям (не путать с лагером - самым распространенным типом пива низового брожения).

Брожение умов - как "низовое", так и "верховое" - произошло из-за технического регламента Евразийского экономического сообщества за номером 047/2018 "О безопасности алкогольной продукции".

Тут уместно будет вспомнить шутку советских времен. Один приятель жалуется другому, что не может пристроить свой автомобиль на станцию техобслуживания, хотя другие заезжают.

- Станция техобслуживания, - объясняют горемыке. - Вот она ТЕХ и обслуживает, а ЭТИХ - нет.

Примерно такая же ситуация сложилась и с упомянутым выше техрегламентом ЕАЭС. ТЕХ он вполне устраивает, а ЭТИХ - категорически нет.

Рыцари мальтозного ордена

Внесем ясность. ТР ЕАЭС 047/2018 допускает уменьшение доли солода при производстве пива с нынешних 80% до 50% за счет его замены на несоложеное сырье и промышленные ферментные препараты, что потребует корректировки соответствующих положений российских законов и ГОСТов.

Это выгодно транснациональным производителям пива и пивных напитков, заинтересованным в снижении производственных затрат (почему - покажем ниже). Кому еще? Производителям промышленных ферментных препаратов и мальтозной патоки из стран ЕС и США.

По другую сторону виртуальной баррикады - отечественные компании, сгруппировавшиеся вокруг Союза российских пивоваров. Они утверждают, что принятие техрегламента в его нынешней редакции противоречит экономическим интересам России.

Вот что, по их мнению, произойдет, если уменьшить долю солода до 50 %:

- производство пива по классическим рецептурам с использованием 80-100% солода станет экономически невыгодным, и российские пивовары будут вытесняться с рынка;

- объемы производства солода в России уменьшатся на 30% (при том, что солодовни уже сейчас загружены всего на 70%);

- посевные площади пивоваренного ячменя сократятся на 230 000 гектаров;

- занятость в сельском хозяйстве и сельхозпереработке снизится более чем на 30 000 человек (при этом, по оценкам экспертов, один занятый в сельском хозяйстве обеспечивает работой до 10 человек в смежных отраслях).

Пострадают и интересы российского потребителя - за счет снижения стандартов безопасности и качества. Под видом пива в продажу будут поступать низкокачественные напитки, с классической точки зрения пивом вовсе не являющиеся. Они могут содержать большое количество побочных продуктов брожения: альдегидов, эфиров, сивушных спиртов. Эти вещества в основном относятся к группе гепатропных ядов, которые повреждают печень. Кроме того, подробно не исследовано и влияние на человеческий организм промышленных ферментов, заменяющих недостающий солод.

Исходя из этих соображений, Союз российских пивоваров предлагает перенести в ТР ЕАЭС 047/2018 действующие в России нормы содержания солода и сахаросодержащих продуктов при производстве пива, которые установлены пунктом 13.1 статьи 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 года No171-ФЗ.

Кто пьет больше пива

Чтобы понять, из-за чего разгорелись страсти вокруг техрегламента, полезно будет взглянуть на расклад сил в пивоваренной отрасли.

Наибольший уровень потребления пива в России был зафиксирован в 2007 году - 80,9 литра на душу населения. Затем этот показатель начал снижаться. В 2009 - 2013 годах потребление фиксировалось на уровне 70 литров на душу населения в год, в 2017-м оно снизилось до 55,5 литра. В 2019 году потребление пива составило порядка 50 литров на душу населения.

Таким образом, Россия давно не входит в первую двадцатку европейских стран с наибольшим потреблением пива, где с большим отрывом лидируют Чехия (147 литров пива на душу в год), Австрия (107 литров в год), Германия (102 литра в год) и Польша (100 литров в год). По потреблению пива Россия идет рядом с такими странами, как Мальта (55 литров в год), Испания (52 литра в год) и Португалия (51 литр в год).

В отрасли насчитывается около 1500 предприятий. По итогам 2019 года 62% пива выпускают расположенные в РФ заводы транснациональных пивоваренных корпораций, 38% пива производят российские компании без иностранного участия. В 2005 году доля российских компаний в объеме выпуска не превышала 10-12%. Таким образом, в России наблюдается подъем национального пивоварения за счет потери значительной доли рынка западными производителями. Рост доли независимых российских производителей пива и падение прибылей транснационалов как раз и стали причинами боевых стычек на солодовом фронте.

У постсоветских - собственная гордость

В странах с давними традициями пивоварения на законодательном уровне предусмотрено либо частичное ограничение использования несоложеного сырья (Австрия, Чехия, Словакия, Франция, Бельгия), либо полный его запрет (Германия). Поскольку российское пивоварение когда-то закладывалось и развивалось при активном участии выходцев именно из германоязычных стран, такой подход стал определяющим и для нас.

В 1901 году в Российской империи был принят устав, который запрещал употреблять в пивоварении какие-либо материалы кроме солода, воды, хмеля и дрожжей. Правда, в СССР порой наблюдался острый дефицит солода, поэтому в некоторых сортах пива допускалось использование ячменя, кукурузы, риса, но их доля не должна была превышать 10-15%. Во всяком случае, пивоваренные заводы никогда не использовали 50% несоложеных зернопродуктов.

И ведь вот что примечательно: транснациональные компании на западных рынках ведут себя корректно, безоговорочно подчиняясь требованиям местного законодательства. А для России, выходит, можно сделать исключение?

При словах "транснациональная корпорация" люди с советским бэкграундом невольно вспоминают акулу империализма в журнале "Крокодил". У морской хищницы вместо одного глаза был значок доллара. Таким образом, зрение акула сохраняла только на 50 процентов - в полном соответствии с нынешним техрегламентом. Рыбу жалко.