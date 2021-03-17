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17.03.2021 14:25
Рубрика: Культура

Документальные фильмы RT теперь можно смотреть на платформе Premier

Текст: Сусанна Альперина
Платформа Premier серьезно укрепила свою линейку документального конента, которая и так привлекала к себе внимание. "РГ" ранее писала о том, что на сервисе появлялись с 2019 года бесплатно авторские документальные фильмы и эксклюзивные интервью. Среди них - история о российском хип-хоп исполнителе Децле - "С закрытыми окнами. Честная биография Кирилла Толмацкого", "Поток" - фильмы о влиятельных личностях в индустрии музыки, "Исповедь" - автобиографические картины с откровенными признаниями известных людей, циклы "Прирожденные убийцы", "Рассказ уволенного" и другие проекты.
Фото: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Фото: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Фото: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Но сегодня стало известно, что на Premier появятся фильмы и сериалы документального телеканала RTД (Russia Today Documentary), отмеченные престижными международными премиями. Это - очень громкое соглашение в медийном мире. Зрители видеосервиса смогут увидеть более 60 фильмов и сериалов RTД, посвященных политическим и социальным проблемам, жизни и традициям в разных странах мира. О некоторых работах писала "РГ", но дело в том, что ранее их больше смотрели в мире, а теперь, благодаря платформе Premier, они получат хорошую аудиторию в нашей стране.

Фото: Предоставлено кинотеатром "Победа" (Новосибирск)
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В число фильмов RTД, представленных на платформе вошли ленты, на которые уже обратили внимание в мире. Так, золота телевизионной премии New York Festivals были удостоены документальный фильм "Кодокуши. Одинокая смерть" о современной Японии, где растет число пожилых людей, оставшихся в полном одиночестве, и лента "Дети Сирии. Воспитанные войной" - о сирийских детях, многие из которых не помнят мирной жизни. Фильм "H2нОль" об острой нехватке питьевой воды в Индии завоевал золото New York Festivals, а также главную награду международного фестиваля US International Film & Video Festival.

Финалистами New York Festivals становились работы "Большой балет Бразилии" о единственной школе Большого театра России за рубежом и "Конго. Дети с мачете" - о молодежных бандах в африканской стране.

Пользователи видеоплатформы PREMIER также смогут посмотреть фильм RTД "Дикие и свободные", снятый к 25-летию Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России. Озвучил фильм знаменитый ученый и телеведущий Николай Дроздов. Лента рассказывает о сотрудниках фонда, работающих для сохранения редких и исчезающих видов диких животных.

"Истории, о которых стоит рассказывать, - главный принцип работы телеканала RTД. А для платформы PREMIER мы выбрали лучшие из наших работ. Авторы снимали их по всему миру, часто рискуя жизнью, чтобы зрители смогли увидеть самые удивительные истории и настоящих героев нашего времени", - комментирует соглашение Екатерина Яковлева, руководитель RTД.

Культура Кино и ТВ Документальное кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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