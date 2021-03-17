Доллар вернется к февральским показателям, евро ждет другой сценарий

Новости

Посольство РФ: Обвинения США во вмешательстве в выборы безосновательны 06:03
Более 70 тысяч британских водителей такси трудоустроят по решению суда 05:49
В Европе признали свои ошибки в отношениях с Россией 05:19
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в спа-салонах в Джорджии 05:10
В США спрогнозировали рекордный за 20 лет наплыв незаконных мигрантов 04:53
Подводники ТОФ защитили от "диверсантов" автопоезд с крылатой ракетой 04:46
В Нью-Йорке эвакуировали детский сад из-за подозрительной посылки 04:11
Вильфанд предупредил о понижении температуры в центре Европейской части РФ 04:05
Пассажирский автобус перевернулся на трассе под Рязанью 03:51
Неизвестный устроил стрельбу в трех спа-салонах Джорджии 03:35
Трамп рассказал, когда примет решение об участии в выборах президента США 03:34
Власти Японии оценят готовность столичного региона к отмене режима ЧС 03:11
Трамп порекомендовал своим сторонникам привиться от COVID-19 02:59
Рекордное число смертей пациентов с COVID-19 зафиксировали в Бразилии 02:34
Пушков раскритиковал заявление Зеленского о Крыме 02:24
В жилом доме Лесосибирска вспыхнул пожар 02:13
ВС Сирии сообщили о материальном ущербе в результате израильской атаки 01:51
В столице Франции могут ввести карантин из-за коронавируса 01:36
Минздрав Словакии призвал продлить в стране режим ЧС 01:28
Авария на ЛЭП обесточила большую часть территории Грузии 00:53
Иран начал обогащать уран на подземном заводе с каскадом центрифуг 00:43
SANA: Сирийские ПВО отражают удары ВВС Израиля по объектам под Дамаском 00:35
Карасев и его помощники не встали на колени перед матчем Лиги чемпионов 00:21
Патриарх Кирилл произнес проповедь о избавлении от любви к власти 16.03.2021
Глава СК взял на контроль расследование о сносе военного мемориала в Якутии 16.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
17.03.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Доллар вернется к февральским показателям, евро ждет другой сценарий

Текст: Георгий Панин
Российская валюта укрепляется уже несколько дней. Курс доллара опустился ниже 73 рублей, курс евро приближается к 86 рублям.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Валерий Корнейчук, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами, рассказал о последующем движении рубля и о предстоящем заседании Банка России по ключевой ставке:

Фото: istock
Как сколотить капитал с помощью 10 процентов от зарплаты

- В ближайшее время поддержку рублю окажет неделя налоговых платежей в бюджет. Дальнейшего укрепления рубля мы не видим. Причина в том, что высокий курс рубля по отношению к доллару не выгоден экспортерам и бюджету. В условиях имеющегося дефицита выполнять социальные обязательства проще при слабом рубле.

Кроме того, цены на нефть притормозили свой рост. Принятое в марте членами ОПЕК+ решение о сохранении нефтедобычи на прежнем уровне обеспечило рост мировых цен на нефть марки Brent до 70 долларов за баррель.

Сегодня контракты на поставку нефти в мае заключаются по цене 68,5 доллара за баррель. Некоторая ценовая коррекция связана с насыщением имеющихся запасов в нефтехранилищах.

Однако дальнейшего роста котировок ждать не следует. Во-первых, в апреле ОПЕК +, скорее всего, примет решение о росте добычи. Во-вторых, темпы восстановления спроса на нефть еще не достаточны. Причины этого в продолжающихся локдаунах и ожидании третьей волны коронавируса. А также недостаточных темпах вакцинации в западных странах. Поэтому во второй половине марта мы ждем ценовую коррекцию на нефть марки Brent и ее колебания в диапазоне 68-72 доллара за баррель.

Что касается валют, то к концу марта, по нашим ожиданиям, курс доллара зайдет в диапазон 72,60-75 рублей. А с курсом евро возможна стабилизация во второй половине марта на уровне 86 рублей.

Банк России готов к ужесточению мер

По данным Росстата, потребительские цены в России поднялись в феврале на 5,67 процента в годовом сопоставлении после роста на 5,19 процента в январе.

Почему нефтяные компании опять просят льготы

За первые два месяца цены выросли к декабрю 2020 года на 1,46 процента. В феврале продовольственные товары подорожали на 1,22 процента к январю и на 7,72 процента в годовом выражении. Непродовольственные товары - на 0,58 и 5,67 процента соответственно.

Рост инфляции является одним из факторов необходимости ужесточения денежно кредитной политики Банка России. Кроме того, наблюдается рост рыночных ставок в западных странах.

Условия для ужесточения денежно-кредитной политики Банка России благоприятны: рубль укрепился и его волатильность невысока на фоне выросших цен на нефть. Завершена рецессия российской экономики. Наблюдается повышение экономической активности.

В этой связи вероятность повышения Банком России ключевой ставки на ближайшем заседании 19 марта является высокой. По нашему мнению, ожидаемое увеличение процентной ставки составит 0,25 процента. Сейчас она составляет 4,25 процента.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

Главное сегодня

В Европе признали свои ошибки в отношениях с Россией
В России узаконили просветительскую деятельность
Пушков раскритиковал заявление Зеленского о Крыме
Роскомнадзор допустил блокировку других соцсетей после Twitter
Захарова: Власти Украины продолжают жить в своем фантазийном мирке
Кого коснутся новые правила досрочного выхода на пенсию
Ищущим работу гражданам предоставят специальные выплаты