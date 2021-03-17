Доллар вернется к февральским показателям, евро ждет другой сценарий

Российская валюта укрепляется уже несколько дней. Курс доллара опустился ниже 73 рублей, курс евро приближается к 86 рублям.

Специально для "Российской газеты" Валерий Корнейчук, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами, рассказал о последующем движении рубля и о предстоящем заседании Банка России по ключевой ставке:

- В ближайшее время поддержку рублю окажет неделя налоговых платежей в бюджет. Дальнейшего укрепления рубля мы не видим. Причина в том, что высокий курс рубля по отношению к доллару не выгоден экспортерам и бюджету. В условиях имеющегося дефицита выполнять социальные обязательства проще при слабом рубле.

Кроме того, цены на нефть притормозили свой рост. Принятое в марте членами ОПЕК+ решение о сохранении нефтедобычи на прежнем уровне обеспечило рост мировых цен на нефть марки Brent до 70 долларов за баррель.

Сегодня контракты на поставку нефти в мае заключаются по цене 68,5 доллара за баррель. Некоторая ценовая коррекция связана с насыщением имеющихся запасов в нефтехранилищах.

Однако дальнейшего роста котировок ждать не следует. Во-первых, в апреле ОПЕК +, скорее всего, примет решение о росте добычи. Во-вторых, темпы восстановления спроса на нефть еще не достаточны. Причины этого в продолжающихся локдаунах и ожидании третьей волны коронавируса. А также недостаточных темпах вакцинации в западных странах. Поэтому во второй половине марта мы ждем ценовую коррекцию на нефть марки Brent и ее колебания в диапазоне 68-72 доллара за баррель.

Что касается валют, то к концу марта, по нашим ожиданиям, курс доллара зайдет в диапазон 72,60-75 рублей. А с курсом евро возможна стабилизация во второй половине марта на уровне 86 рублей.

Банк России готов к ужесточению мер

По данным Росстата, потребительские цены в России поднялись в феврале на 5,67 процента в годовом сопоставлении после роста на 5,19 процента в январе.

За первые два месяца цены выросли к декабрю 2020 года на 1,46 процента. В феврале продовольственные товары подорожали на 1,22 процента к январю и на 7,72 процента в годовом выражении. Непродовольственные товары - на 0,58 и 5,67 процента соответственно.

Рост инфляции является одним из факторов необходимости ужесточения денежно кредитной политики Банка России. Кроме того, наблюдается рост рыночных ставок в западных странах.

Условия для ужесточения денежно-кредитной политики Банка России благоприятны: рубль укрепился и его волатильность невысока на фоне выросших цен на нефть. Завершена рецессия российской экономики. Наблюдается повышение экономической активности.

В этой связи вероятность повышения Банком России ключевой ставки на ближайшем заседании 19 марта является высокой. По нашему мнению, ожидаемое увеличение процентной ставки составит 0,25 процента. Сейчас она составляет 4,25 процента.