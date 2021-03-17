Дорожную карту сотрудничества заключили технические вузы Союзного государства

Свой уникальный ключ к познанию научных истин, которые открываются одаренным мальчишкам и девчонкам еще на пороге средней школы, щедро предлагают в московском технопарке "Альтаир". На площадке этого масштабного исследовательского полигона они могут не только принять участие в программах профориентации, но и постигнуть азы работы с высокотехнологичным оборудованием, освоить программы технического образования, разработанные сотрудниками университета при участии индустриальных партнеров детского технопарка. И, как результат, у пытливых юных вундеркиндов рождается свой собственный проект для дальнейшего представления на международных и городских конкурсах, конференциях, олимпиадах.

Более того, долгосрочные проекты рассчитаны на мотивированных школьников, готовых осваивать программы повышенного уровня сложности в интенсивном режиме, погружаться в специфику вузовских тем, развивать компетенции и навыки, которые востребованы в академической среде и на рынке труда.

Знакомство с этим уникальным проектом, созданным Российским технологическим университетом МИРЭА, состоялось у делегации Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники во главе с ректором Вадимом Богушем, сообщает БЕЛТА.

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж и президент университета Александр Сигов познакомили белорусских коллег с основными направлениями научно-исследовательской деятельности вуза, провели экскурсии по научным лабораториям и детскому технопарку "Альтаир". Партнеры обсудили и вопросы взаимодействия в области науки и образования, в том числе, реализацию совместных мероприятий в области академической мобильности и научно-исследовательских проектов.

И как итог заинтересованного научного диалога - подписана дорожная карта развития сотрудничества. Университеты Союзного государства будут разрабатывать совместные программы подготовки специалистов, магистров, отвечающие требованиям образовательных стандартов обеих сторон. Запланированы и ежегодные практики и стажировки, реализация программы повышения квалификации и переподготовки, обучающих курсов с выдачей документов о профессиональном образовании.

Кроме того, вузы договорились о проведении в будущем совместных научно-методических конференций, выставок, форумов, симпозиумов и семинаров, выполнении совместных исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказам предприятий реального сектора экономики обеих стран.