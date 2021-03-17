В Бельгии обнаружено древнеримское "шоссе"

В Бельгии при строительстве супермаркета были обнаружены остатки важной римской дороги, упоминания о которой встречаются в древних письменных источниках.

Как сообщает The Bulletin, следы древней дороги были обнаружены в ходе проведения археологических раскопок, которые в обязательном порядке предшествуют крупным строительным проектам.

В данном случае исторический памятник был обнаружен на участке, отведенном под возведение супермаркета. Раскопки проводились в небольшом городке Адегеме.

По мнению ученых, в результате была обнаружена дорога, о существовании которой в древности было известно из письменных источников. Однако впервые получено археологическое подтверждение известного исторического факта.

Эта дорога соединяла современный город Антверпен с важным римским лагерем, располагавшимся в Западной Фландрии. Сейчас на месте того лагеря расположен муниципалитет Ауденбург. Примечательно, что древнеримская дорога проходила практически параллельно с современной трассой N 9.

"Это был один из самых важных маршрутов в данном регионе, - говорит руководитель раскопок археолог Йохан Хорн. - Это была грунтовая дорога, которая вела в нынешний Антверпен и пролегала через песчаный хребет Ауденбурга".

Современный город Адегем, вероятно, в древности также имел важное значение, так как он располагался на перекрестке двух главных в этом регионе римских дорог того времени. Одна из них тянулась с севера на юг, а вторая, вновь найденная, - шла на запад.

"Римские дороги в этом песчаном районе мало известны, потому что они не были выложены из камня, - говорит Йохан Хорн. - Но это вовсе не означает, что они не имели большого значения".

По его словам, эти дороги были довольно протяженными. Восстановить весь маршрут исследователям вряд ли удастся, так как большая часть римских дорог расположена под современными объектами. Но даже изучение найденного участка древней дороги поможет получить новые знания о римской логистике и ландшафте того периода времени.

Сейчас археологи тщательно документируют все остатки древней дороги, фотографируют их и составляют план местности. Законсервировать объект не удастся, поскольку строительство супермаркета для местных властей по-прежнему является приоритетом.