ЕК представила проект цифрового сертификата о вакцинации от COVID-19

Европейская комиссия представила проект цифрового сертификата о вакцинации от коронавируса. Как отмечается распространенном ЕК заявлении, он должен быть внедрен странами-членами сообщества к середине июня.

Эти "паспорта", содержащие информацию о сделанной прививке, перенесенном COVID-19 или наличии отрицательного теста на коронавирус, как ожидается, облегчат передвижение европейцев внутри ЕС.

При этом Еврокомиссия рассматривает возможность признания сертификатов о вакцинации, выданных странами, не входящими в состав Евросоюза. А страны-члены ЕС получат "право распространить действие этого документа на путешественников, которые привиты иными вакцинами, помимо разрешенных в ЕС".

Как ранее стало известно ряду европейских СМИ, сертификат будет выдаваться бесплатно, информация в нем должна быть приведена как на официальном языке выдавшей его страны, так и на английском языке. Документ обязательно должен содержать штрих-код и будет доступен как в цифровом формате, так и на бумаге.

В начале марта глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заверила, что документ "будет соблюдать защиту данных, безопасность и конфиденциальность".