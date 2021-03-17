Электронные истории болезни будут доступны частным клиникам

Частные клиники подключатся к единой информационной медицинской платформе, и врачам будет видна история болезни пациента вне зависимости от того, где он обслуживается. Это поможет лечить людей более эффективно.

Уже сегодня пользователи портала госуслуг могут записываться к врачу в государственные и некоторые частные клиники. Фото: Михаил Синицын/РГ

Такая новация включена во "второй пакет" мер поддержки ИТ-отрасли, который будет сегодня обсуждаться на встрече вице-премьера Дмитрия Чернышенко с представителями ИТ-компаний. О подготовке "второго пакета" Чернышенко сообщил в декабре 2020 года. В этот раз к его разработке привлекли сотни ИТ-компаний, а также разработали "дорожную карту" - подробный план работы с четкими сроками и ответственными.

Планируется, что компаниям - разработчикам медицинских технологий на основе искусственного интеллекта позволят использовать обезличенные персональные данные пациентов, в том числе частных клиник. По словам пресс-службы минцифры, мера также была предложена самой отраслью и поддержана минздравом.

Если раньше все упиралось в опыт врача и его личность, то теперь медицине помогает искусственный интеллект - он анализирует огромные базы данных и позволяет вырабатывать новые алгоритмы, благодаря которым система принятия врачебных решений работает намного быстрее и эффективнее. Обезличенные данные пациентов нужны только для обучения этих алгоритмов, объяснил Борис Зингерман, генеральный директор Ассоциации разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в медицине "Национальная база медицинских знаний".

О том, что в здравоохранении будет запущена единая платформа по искусственному интеллекту, сообщил замминистра здравоохранения Павел Пугачев. "Мы создаем отраслевую платформу по искусственному интеллекту в рамках единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Учитывая, что в этом году она полноценно заработает, мы сможем обрабатывать весь массив данных, который формируется в сфере здравоохранения на федеральном уровне", - сказал он.

По словам Пугачева, платформа будет включать систему поддержки принятия врачебных решений и ранней диагностики пациентов. Она объединит обезличенные данные пациентов, доступ к которым получат медорганизации, а также отечественные разработчики, чтобы использовать их для машинного обучения и создания готовых решений на основе искусственного интеллекта.

Технологии на базе искусственного интеллекта помогают создавать лекарства и вакцины, бороться с раком

То есть ни фамилий, ни места жительства пациентов в этих данных нет. Предоставить доступ к персональным сведениям смогут только сами пациенты на приеме у врача. Эта информация будет копиться в их личном кабинете на портале госуслуг в сервисе "Мое здоровье".

Доступ к историям болезней, а также готовым решениям платформы по искусственному интеллекту получат лишь те медицинские организации, которые подключатся к Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ). С 2021 года помимо государственных к ней присоединяются и частные клиники. По словам Пугачева, это позволит обеспечить преемственность медпомощи независимо от того, где человек ее получал - в частной клинике или государственной.

"Приведу пример - человек обратился к участковому терапевту на консультацию, у него взяли анализы и провели диагностику, выяснилось, что требуется госпитализация. При поступлении в больницу - не важно, государственную или частную, - врачу должна быть доступна электронная история болезни этого пациента. Врачи, основываясь на максимальном количестве данных о здоровье пациентов, смогут подбирать лечение более эффективно", - подчеркнул он.

"Бесшовный обмен данными в цифровом здравоохранении используется прежде всего для того, чтобы люди имели равный доступ к врачебной помощи", - отмечает гендиректор VEB Ventures Олег Теплов. Он подчеркнул, что с помощью искусственного интеллекта уже удовлетворяется около 20% клинических потребностей. Активнее всего высокотехнологичные решения применяются в медицинской визуализации, телемедицине, удаленном мониторинге состояния здоровья и роботизированной хирургии. Сбор обезличенных данных пациентов необходим для компенсации дефицита специалистов в областях, где сложность принятия клинических решений наиболее высока. Технологии на базе искусственного интеллекта помогают создавать лекарства и вакцины, бороться с раком. Все эти процессы связаны с большими объемами данных. Получение доступа к ним позволит российским компаниям повысить конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках.

Уже сегодня пользователи портала госуслуг могут записываться на прием как в государственные, так и в некоторые частные медорганизации. Президиум правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности принял решение о подключении к ЕГИСЗ программных обеспечений ONDOC и "Маркетплейс ДокДок" (принадлежит компании СберЗдоровье).

Гендиректор ONDOC Александр Константинов уверен, что частные клиники заинтересованы в синхронизации информации, так как это сократит ресурсы на передачу данных в соответствии с требованиями законодательства.

"Возможности, которые дает нам, партнерам и пациентам, подключение к ЕГИСЗ, огромны и в рамках телемедицины, и в сегменте онлайн-записи к врачу", - добавил директор по развитию СберЗдоровье Дмитрий Домарев.

По словам директора телемедицинского сервиса "Доктор рядом" Дениса Швецова, вся информация о пациентах передается обезличенной, а потому не несет никаких рисков для пациентов. Она больше полезна компаниям, занимающимся разработками решений на базе искусственного интеллекта, так как именно на этих данных строятся алгоритмы. Применение технологий искусственного интеллекта в здравоохранении способствует повышению качества медицинского обслуживания россиян, считает Швецов.

Между тем

Врачам первичного звена предлагают предоставлять квартиру с правом ее приватизации после десяти лет непрерывного стажа. Законопроект об этом, разработанный профсоюзом работников здравоохранения, направлен на рассмотрение в Российскую трехстороннюю комиссию. Документ есть в распоряжении "РГ". Согласно законопроекту, квартиры должны выделяться медикам, которые работают в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и на станциях "скорой помощи". Стаж им будет засчитываться только в том случае, если они оформлены на полную ставку в государственной или муниципальной медицинской организации. Власти регионов могут снижать этот срок. Документом также предлагается на льготных условиях предоставлять врачам землю под индивидуальное жилищное строительство, места в дошкольных учреждениях для детей, а также путевки в санатории. Для тех, кто трудится в сельской местности и рабочих поселках, устанавливаются льготы на услуги ЖКХ. Как пояснил "РГ" зампред профсоюза работников здравоохранения Михаил Андрончиков, для устранения кадрового дефицита в здравоохранении нужны новые виды мотивации. Вопрос с жильем - актуальный, особенно для молодых специалистов. Учитывая их невысокий доход, при распределении в сельскую местность они не могут себе позволить даже снять жилье. Гарантий по его предоставлению, своего или служебного, законодательно не предусмотрено. При этом нынешний уровень зарплаты не позволяет врачам рассчитывать на покупку квартиры или дома в будущем, даже после достаточно продолжительного периода работы.

Если медработник будет иметь свое жилье, свой дом, свой участок, собственное хозяйство, он захочет остаться на месте, считают в профсоюзе медработников. Да и студенты медвузов должны понимать, на какие гарантии они могут рассчитывать, какую заработную плату будут получать, выбирая профессию врача.

Ранее глава минздрава Михаил Мурашко отмечал, что в стране сохраняется дефицит медработников (как врачей, так и среднего медперсонала), в связи с чем увеличены наборы студентов в медвузы и колледжи. Стране дополнительно нужны около 25 тысяч врачей первичного звена и 130 тысяч среднего медперсонала.

Подготовила Елена Манукиян