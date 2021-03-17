Елизавета Боярская - о новом доме, семье и новых ролях

Телевидение показало сериал "Оптимисты. Новый сезон" - шпионский детектив, где государственные тайны переплетаются с тайнами героев. В главных ролях - Елизавета Боярская и Сергей Безруков.

Елизавета Боярская: У меня 13 спектаклей в репертуаре. Тяжело, но я не сдаюсь. РИА Новости

Как вы оказались в сериале?

Елизавета Боярская: После успеха "Вороны" продюсер Валерий Тодоровский сказал, что у него есть для меня интересная роль во втором сезоне "Оптимистов". Это 1960 год, моя героиня - американский фотограф, когда-то жила в России, но ее семья эмигрировала. Долго искали актера на роль главного героя. Когда пришел на пробы Сергей Безруков, все дружно выдохнули. На сцене мы с Сергеем играли в "Сирано де Бержераке", в кино - в "Иронии судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова.

Родители рассказывали вам о шестидесятых?

Елизавета Боярская: Папа тогда ходил с длинной шевелюрой, а милиция гоняла длинноволосых. Мама - в мини-юбке, которую я из-за длины ни за что бы не надела.

У вас в фильме потрясающие наряды.

Елизавета Боярская: Все костюмы настоящие. Над ними тряслись, чтобы ни одна ниточка не порвалась. По жизни я фанатка верхней одежды. Если вижу красивую куртку или пальто - всегда покупаю.

А шляпы?

Елизавета Боярская: Это красиво, но не практично. Когда едешь в "Сапсане", а я езжу часто, думаешь, как бы поудобнее пристроиться и поспать.

В сериале вы с Сергеем Безруковым еще и поете.

Елизавета Боярская: Замечательную музыку написала Анна Друбич. У меня низкий голос, в фильме "Первый после Бога" меня озвучивала Ирина Пегова, так как голос не "подходил" юной героине.

Как отреагировала на сериал ваша "вторая половина"?

Елизавета Боярская: Максим творческий человек, он счастлив, когда у меня получается. Каждая роль, как новый костюм, который я на себя натягиваю, а потом отправляю обратно на вешалку. Актерская профессия у меня на кончиках пальцев...

Трудно было стать актрисой Елизаветой Боярской?

Елизавета Боярская: Когда я сказала, что пойду в театральный, родные были в шоке. На курс Додина был колоссальный конкурс. Я все время доказывала, что смогу. Надо было сделать один этюд, я делала три.

Не устали?

Елизавета Боярская: У меня тринадцать спектаклей в репертуаре. Это тяжело... Самое интересное в нашей профессии - ставить вопросы и пытаться на них ответить. Я даже завела блокнот, куда записываю самые важные темы, над которыми потом думаю. В Малом драматическом театре не говорят "играть", а говорят "проживать". Ты выходишь на сцену и проживаешь всю историю здесь и сейчас .

А дома вы какая?

Елизавета Боярская: Несмотря на пандемию, мы приобрели дом и осели в Петербурге. В Москве тоже хорошо было, но спектакли я играла в Петербурге. Дети теперь каждый день видят маму и папу. Мы отказались от няни, все ее обязанности легли на мои плечи. Я постоянно стирала, гладила, готовила, но теперь у меня баланс между домом и работой.

Самое интересное в нашей профессии - ставить вопросы и потом пытаться на них ответить

У вас большая актерская династия.

Елизавета Боярская: В семье я двенадцатая актриса, мой супруг Максим Матвеев - тринадцатый. Если в семье хирургов за ужином обсуждают, как прошла операция, то мы обсуждаем роли.

Как вас воспитывали?

Елизавета Боярская: В классическом духе. В тринадцать лет я перечитывала "Евгения Онегина", воображала себя Татьяной, гуляла с воображаемым Онегиным по паркам. При этом я была очень закомплексованной. У моего отца был пик популярности, с ним невозможно было идти по улице, вокруг сразу образовывалось кольцо людей, которые пытались с ним сфотографироваться. Я стала гораздо увереннее себя чувствовать на сцене после опыта в кино.

Где вы себе больше всего нравитесь?

Елизавета Боярская: В "Анне Карениной". Я колоссально вложилась в роль эмоционально.

"Братьев Карамазовых" репетировали четыре с половиной года.

Елизавета Боярская: Зато нырнули на невероятную глубину. Это были сложные репетиции. Бездна смыслов, философских, эстетических, нравственных. Был период, когда девочки надели длинные юбки и стали играть эпоху. Но Лев Абрамович сказал: "Я хочу видеть вас сегодняшних..." Мы живем не так долго, поэтому надо стремиться делать жизнь лучше.

На пятом минском фестивале "ТЕАРТ" была показана постановка Льва Додина по роману Василия Гроссмана "Жизнь и судьба". Знаменитый театр не был в Беларуси с конца 70-х. И вот спектакль, получивший множество наград.

Елизавета Боярская: Мы скрупулезно изучали роман, ездили в экспедиции, долго репетировали.

В телефильме "Седьмая симфония", который выходит в этом году, вы сыграли флейтистку. Режиссером выступил Александр Котт, снявший самый известный кинопроект Союзного государства - фильм "Брестская крепость".

Елизавета Боярская: Это лента об исполнении "Седьмой симфонии" Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде. Главному дирижеру Большого симфонического оркестра Ленинграда Карлу Элиасбергу (родился в Минске. - Прим. авт.) было поручено собрать оркестр. Музыкантов в городе практически не осталось - кто-то умер от голода, кто-то погиб на фронте. Собрать восемьдесят профессионалов после первой блокадной зимы - это подвиг.

Алексей Гуськов исполнил роль Карла Элиасберга.

Елизавета Боярская: Съемки проходили в филармонии. Я впервые оказалась в центре оркестра и ощутила его мощь.

Ваша фотография без грима вызвала фурор.

Елизавета Боярская: У меня столько ролей, что в жизни хочется иногда побыть естественной.

Елизавета Боярская: Я нравлюсь себе в "Анне Карениной", потому что колоссально "вложилась" в эту роль. Фото: "Централ Партнершип"

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Заслуженная артистка России Елизавета Боярская родилась в Ленинграде 20 декабря 1985 года в семье народных артистов Михаила Боярского и Ларисы Луппиан. С 2006 года - актриса Малого драматического театра в Санкт-Петербурге. В 2001 году дебютировала в многосерийном фильме "Агент национальной безопасности 3". В фильме "Адмиралъ" (2008 год) Боярская сыграла Анну Тимиреву - возлюбленную адмирала Александра Колчака.

В 2009 году на съемках фильма "Не скажу" она познакомилась с актером Максимом Матвеевым, 28 июля 2010 года они поженились. У пары есть сыновья: Андрей, родившийся в 2012 году, и Григорий, родившийся в 2018 году.