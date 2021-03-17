Есенин опередил Пушкина в рейтинге самых популярных поэтов

У россиян с поэзией особо теплые отношения. В своей любви к стихам признались 80 процентов пользователей крупнейшего книжного сервиса MyBook. Более того, каждый второй регулярно учит стихи наизусть. Больше всего россиянам нравится последний поэт деревни Сергей Есенин, который оставил далеко позади и Пушкина, и Шекспира.

Сергей Есенин получил 51 процент голосов. На втором месте "наше все" - Александр Пушкин с 43 процентами. Замыкает тройку лидеров одна из самых выдающихся поэтесс Серебряного века Анна Ахматова, уступившая Александру Сергеевичу всего один процент, который можно легко списать на статистическую погрешность. В пятерку также вошли великий английский драматург Уильям Шекспир и "возмутительно большой поэт" Марина Цветаева.

Этот список можно продолжить: Михаил Лермонтов, Александр Блок, Владимир Маяковский, Иосиф Бродский, Борис Пастернак, Роберт Рождественский… Их стихи читают, перечитывают и учат наизусть.

Современная поэзия пока проигрывает по популярности классикам поэтического слова. Лишь 45 процентов опрошенных интересуются творчеством современных поэтов. Среди которых наибольшей популярностью пользуются Вера Полозкова, Ах Астахова, Дмитрий Быков, Сола Монова и Александр Кушнер.

Среди зарубежных поэтов с большим отрывом вырывается вперед Уильям Шекспир. Следом за ним идет персидский философ Омар Хайям и знаменитый английский писатель и поэт Оскар Уайльд. На четвертом месте - создатель великой "Божественной комедии" Данте Алигьери, на пятом - Иоганн Гете.

Что касается любимых стихотворений, то они есть у 71 процента опрошенных. В абсолютных лидерах - "Ты меня не любишь, не жалеешь…" Сергея Есенина. Также часто пользователи вспоминали стихотворение Михаила Лермонтова "Я не унижусь пред тобою" и произведение Эдуарда Асадова "Я могу тебя очень ждать".