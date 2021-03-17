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17.03.2021 19:18
Рубрика: В мире

Болеть или привиться

Европа будет решать, что делать с вакциной AstraZeneca
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 57(8408)
В четверг Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проведет экстренное совещание по ситуации с вакциной AstraZeneca (AZ). Массовый отказ стран от проведения прививок на фоне роста заболеваний - большая проблема. Тем более в ЕС делали ставку именно на этот препарат. Без него прививать, по большому счету, пока нечем. В результате очередная "волна" может "долететь" и до России или, по крайней мере, заставит отсрочить открытие границ и возвращение к обычной жизни.

Теперь ЕС придется решать - отказываться от вакцинации этим препаратом вовсе или, если расследование подтвердит, что случаи тромбоза были случайными, снова возобновлять прививки. Пока в EMA упирают на то, что количество осложнений невелико по сравнению с числом привитых, оно примерно такое же, как и в популяции в целом. Сложно исключить, что все пострадавшие не имели проблем со свертываемостью крови до прививки. Поэтому и нужно расследование. Пока же в ЕМА говорят, что преимущества от вакцинации превышают риски.

ВОЗ рекомендовала продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca

В России пристально следят за происходящим в Европе. Заболеваемость там растет, поэтому, возможно, придется отсрочить открытие границ. Кроме того, негатив по поводу любой вакцины бьет и по остальным: большинству не важны детали, люди просто отказываются от всех прививок. Наконец, есть еще один повод внимательно отнестись к расследованию ЕМА. Ведь разработчики российского "Спутника V" сотрудничают с AstraZeneca над созданием комби вакцины.

"Случаи поствакцинальных осложнений отмечались не только после прививки вакциной AZ, но и Pfizer, от этого не застрахован ни один новый препарат, - сказал "РГ" эксперт в области разработки вакцин. - Выбор аденовирусной платформы - это, в принципе, хорошее решение. Но тут есть проблема - если человек ранее встречался с аденовирусной инфекцией и имеет к ней антитела, возможна негативная реакция на введение векторной вакцины. В случае со "Спутником V" его разработчики учли этот момент, сделав вакцину двухкомпонентной - использовали два разных штамма аденовируса. Однокомпонентные векторные аденовирусные вакцины тут проигрывают". Эксперт отметил, что если ЕМА приостановит применение оксфордской вакцины, придется, по-видимому, срочно заменять препарат. "Возможно, лояльнее отнесутся к регистрации нашего "Спутника", но, может, подумают о китайских вакцинах", - считает специалист.

"У нас ситуация намного спокойнее, чем в Европе, в городах, как показывает наше исследование, антитела к коронавирусу имеет уже 70-80% населения - по крайней мере, в Москве, Подмосковье, Поволжье, - рассказал "РГ" глава лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев. - Но от вакцинации отказываться, конечно, глупо. Когда прививки получают десятки миллионов людей, проявления осложнений все равно будут - это неизбежно. Но от того же тромбоза люди еждневно страдают и без вакцинации.

Расследовать случаи возможных осложнений после прививки необходимо, но вообще отказываться от вакцинации нельзя 

Это сравнимо с риском попасть в авиакатастрофу или разбиться на машине - все боятся летать, но на земле в авариях страдает несопоставимо больше народу".

Еще год назад, на старте разработки вакцин профессионалам были очевидны многие риски,ученые спорили о плюсах и минусах разных типов вакцин - старых, проверенных, и новых, высокотехнологичных. "Новые платформы, те же мРНК и векторные использовались при разработках лекарств, в частности, в онкологии, но применительно к вакцинамтакого опыта почти нет, - сказал эксперт "РГ". -Требования к профилю безопасности вакцин, которые применяют у миллионов здоровых людей, намного выше по сравнению с теми же противораковыми препаратами. Поэтому и клинические исследования в их отношении в обычной жизни продолжаются долго, несколько лет". Быстрая разработка вакцин, во время эпидемии несла высокие риски, поэтому и проверять их действие сейчас будут очень скрупулезно.

В мире Европа Вакцинация от коронавируса

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