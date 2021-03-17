ФАС наделят новыми полномочиями для контроля закупок по гособоронзаказу

Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, в котором прописаны особенности размещения государственного оборонного заказа. Это очень важное решение, касающееся изменения в соответствующем законе​​​.

Так, согласно документу, при размещении гособоронзаказа "на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, космической техники и объектов космической инфраструктуры" не потребуется обеспечение исполнения госконтракта, в отношении которого будет осуществляться банковское сопровождение или по которому будет осуществляться казначейское сопровождение расчетов.

ФАС включается в перечень лиц, которым Федеральное казначейство обеспечивает безвозмездный доступ к сведениям, содержащимся в реестре госконтрактов, ведущимся в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

ФАС также наделяется новым правом при рассмотрении заявления о нарушении законодательства в сфере гособоронзаказа. Так, антимонопольщики в случае принятия проекта закона смогут запрашивать документы, сведения и пояснения не только у госзаказчиков, головных исполнителей, органов власти и их должностных лиц, но также у юридических и физических лиц, в том числе у индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, законопроектом вводится положение, согласно которому в целях пресечения действий или бездействия, способных привести к нарушению законодательства, ФАС вправе выдать хозяйствующему субъекту требование в письменной форме о прекращении действий (или бездействия), которые содержат признаки нарушения и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения.