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17.03.2021 19:38
Рубрика: Экономика

Ягода манила

Фермеры смогут купить рассаду земляники на гранты минсельхоза
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 57(8408)
Аграрии смогут получить гранты на покупку рассады земляники. Ее стоимость зачастую бывает неподъемной для фермеров. А именно они выращивают половину всей российской ягоды.

Приказ об этом Минсельхоз уже подготовил и в ближайшие дни планирует отправить на регистрацию в минюст, сообщили "РГ" в министерстве. Купить рассаду будет можно за счет средств гранта "Агростартап".

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Для закладки 1 га плантации садовой земляники обычно требуется от 40 до 50 тысяч растений. Соответственно, стоимость посадочного материала в зависимости от сорта и качества рассады составляет от 600 тыс. до 2 млн рублей на 1 га, подсчитывает генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий.

"Для многих начинающих фермеров - это очень существенные затраты. Пытаясь сэкономить на рассаде, начинающие производители часто приобретают некачественные растения, что в итоге ведет к низкой урожайности, потерям от заболеваний и прочим проблемам. Столкнувшись с ними, фермер принимает решение, что выращивать ягоду неэффективно, и удаляет плантацию", - говорит эксперт.

По ее мнению, предоставление поддержки на приобретение качественного посадочного материала сможет помочь многим хозяйствам начать эффективное производство ягоды на серьезном уровне и не разочароваться в выращивании земляники в дальнейшем.

По оценке Ягодного союза, объем выращивания земляники садовой в России сейчас составляет 10-12 тыс. тонн, это примерно 20% всего потребления этого вида ягоды в стране. Около половины урожая приходится на небольшие хозяйства.

Поручение включить в программу господдержки компенсации для аграриев за закупку рассады садовой земляники дал председатель правительства Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Адыгею 8 февраля. С такой просьбой к премьеру обратилась руководитель тепличного предприятия по производству садовой земляники Инна Савосько.

Гранты "Агростартап" предусмотрены для начинающих фермеров. Они призваны вовлечь сельское население в предпринимательскую деятельность, помочь организации новых производств, привлечь молодежь на село. Средства гранта фермеры используют на приобретение земли сельхозназначения, строительство и модернизацию объектов для производства и переработки продукции, приобретение сельскохозяйственных животных, посадочного материала, спецтранспорта и оборудования. Максимальная сумма гранта составляет 6 млн рублей.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз Господдержка АПК

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