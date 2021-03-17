Филиппа Эйльхарт в "Ведьмаке" станет темнокожей

В Сети опубликованы новые сведения о касте второго сезона сериала "Ведьмак" от Netflix.

Как сообщает портал Redanian Intelligence, роль чародейки Филиппы Эйльхарт сыграет темнокожая актриса Кэсси Клэр ("Дивный новый мир").

Cassie Clare has been cast as Philippa Eilhart in season two (Source: @RedanianIntel) pic.twitter.com/XBGCedmpEZ — r/NetflixWitcher (@netflixwitcher) March 16, 2021

В игровой серии и книжном цикле волшебница обладала европейской внешностью.

Филиппа Эйльхарт уменьшает силу всех не золотых карт в ряду до 1. pic.twitter.com/w8rUVs2nU4 — ГВИНТ (@Gwent_RU) September 19, 2016

Для вселенной "Ведьмака" она является весьма значимой фигурой - Филиппа учредила "Ложу Чародеек" и обладает огромной магической силой, но неизвестно, станут ли авторы шоу повторять ее линию в сериале.

Второй сезон похождений Геральта и компании до сих пор не имеет точной даты премьеры, из-за пандемии съемки несколько раз прерывались, что сильно сказалось на графике производства.