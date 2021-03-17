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Филиппа Эйльхарт в "Ведьмаке" станет темнокожей

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    17.03.2021, 11:28
Текст:   Богдан Бобров

В Сети опубликованы новые сведения о касте второго сезона сериала "Ведьмак" от Netflix.

Как сообщает портал Redanian Intelligence, роль чародейки Филиппы Эйльхарт сыграет темнокожая актриса Кэсси Клэр ("Дивный новый мир").

В игровой серии и книжном цикле волшебница обладала европейской внешностью.

Для вселенной "Ведьмака" она является весьма значимой фигурой - Филиппа учредила "Ложу Чародеек" и обладает огромной магической силой, но неизвестно, станут ли авторы шоу повторять ее линию в сериале.

Второй сезон похождений Геральта и компании до сих пор не имеет точной даты премьеры, из-за пандемии съемки несколько раз прерывались, что сильно сказалось на графике производства.

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