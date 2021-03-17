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Рубрика: В мире

Филиппины приостановят въезд в страну иностранцев и ряда своих граждан

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Филиппины на месяц приостановят въезд в страну иностранцев и некоторых своих граждан. Данная мера призвана предотвратить распространение коронавируса и его штаммов на территории страны, говорится в опубликованном сообщении.

Фото: AP Photo / Eraldo Peres
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Распоряжение вступит в силу с 20 марта и будет действовать до 19 апреля. Данные ограничения не распространяются на аккредитованных официальных лиц иностранных государств, на экстренные медицинские и гуманитарные ситуации, пишет РИА Новости.

В марте на Филиппинах был обнаружен новый вариант коронавируса, который получил название P.3. В стране выявлено 98 случаев заражения этим штаммом. Министерство заявило, что пока нет достаточных доказательств, чтобы говорить, что этот вариант является поводом для беспокойства. По данным местного минздава, общее число случаев заражений коронавирусом в стране превысило 631 тысячу, скончались свыше 12,8 тысячи пациентов.

В мире Юго-Восточная Азия Филиппины Пандемия коронавируса COVID-19

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