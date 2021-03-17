Фильмов и телесериалов о разведке - легальной, нелегальной, да любой, сейчас столько...

Добротно, порой с хорошими, точнее, известными актерами, со съемками в далеком зарубежье на реальном месте действия, с заведомо привлекающим сюжетом. Проникновение в чужие тайны, внедрение в стан противника, погони, перестрелки...

А ты - Банионис, Банионис...

Впрочем, великий советский нелегал полковник Абель - Фишер и его знаменитый коллега Конон Молодый с такой киноинтригой совсем не соглашались. Дочь Абеля Эвелина рассказывала мне, что ее отец и Конон до определенной степени принимали лишь один фильм о людях своей профессии - "Мертвый сезон", консультируя его создателей. Вот она, высшая похвала: говорили, что в первой серии кое-что действительно напоминает их работу. Над второй с драками и гонками на автомобилях только подсмеивались. А еще я читал сугубо тогда закрытый отзыв Абеля - Фишера о книге "Щит и меч", который, слава богу, не был благоразумно показан автору книги и создателям экранизации. Двое впервые открытых для страны нелегала в один голос повторяли: "Там, где начинаются стрельба и погони, разведка заканчивается".

И потому согласен со специальным представителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, напомнившим на предпоказе отрывков из "Миссии "Аметист" как раз о классике жанра - "Подвиге разведчика" и "Мертвом сезоне" с Павлом Кадочниковым и Донатасом Банионисом в главных ролях. Неправдоподобный "Подвиг разведчика" 1947 года рождения воспринимался страной как чистая, будто слеза, правда. И плевать нам было еще десятки лет, что ничего такого не было и быть не могло. И еще долго мы поднимали бокалы со ставшей легендарной благодаря Кадочникову фразой - "За нашу победу!". Поймет ли нас молодое поколение? Или повторю вслед за Швыдким анекдот эпохи застоя, столько говорящий о популярности разведчика-киногероя. " - Он. Говорю тебе, он! - Не он. Товарищ, как ваша фамилия? - Брежнев. - Говорил же тебе, не он. А ты - Банионис, Банионис..."

А что из последнего, из новенького, из относительно последнего, запомнилось? Не знаю, не решусь выделить, хотя вроде бы не пропускал ничего. Ну разве "Ликвидация" с Владимиром Машковым и "В августе 44-го..." с Евгением Мироновым. Но обе картины немножко не о том.

Потому по-прежнему надеешься на появление чего-то долгожданного, что понравится и тебе, рядовому зрителю, и профессионалу, образ которого воплотят на экране.

В разведчики пошли такие звезды

Возможно, этот прорыв совершит сериал Первого канала и "Космос Студио" "Миссия "Аметист"? Тем более что сейчас в разведку отправляется Агния Дитковските, снявшаяся в трех десятках картин, среди которых "Жара" и очень близкий мне "Борис Годунов", в котором ее Марина Мнишек заставила вспомнить о величайших кинозвездах близкого прошлого. А еще Агния певица, смелая фигуристка и элегантная танцовщица из телепроектов "Лед и пламень" и "Танцы со звездами". Словно настоящая разведчица, освоила немало "профессий прикрытия". И еще немаловажный факт - актриса прекрасна той интернациональной красотой, которая позволяет ей быть не только литовкой в Литве или русской в наших краях, но и француженкой, немкой, а в "Миссии "Аметист" блистать в Италии.

Считается, будто в нелегальную разведку отправляются дамы неброской внешности, дабы не привлекать внимания. Мое личное знакомство с женщинами-нелегалами Гоар Вартанян, Тамарой Нетыкса, Людмилой Нуйкиной, Еленой Вавиловой и некоторыми другими этот стереотип опровергают. Так что Агния Дитковските будет в Риме как раз на своем месте.

Чем лучше нелегал работает там, тем дольше придется ему ждать приказа о возвращении домой

Компанию ей составляют популярнейшие Александр Устюгов, Сергей Чонишвили, Юрий Беляев... Последний - "опытнейший чекист", сыгравший главную роль Абеля в двухсерийнике Первого канала, к сценарию которого была приложена и моя неуверенная рука. Поэтому имею определенное право сказать, что Беляев с его Абелем и вытянул тогда весь фильм. Так что в подборе актерского состава, не люблю слова "кастинг", Александр Акопов, соучредитель продюсерской компании Cosmos Studio, президент фонда "Академия российского телевидения", и его коллеги не ошиблись.

Приказ: проникнуть в логово

Реален, правдоподобен ли сюжет? На мой взгляд, такое в принципе могло бы и быть. В разведке, как и в жизни, и в метеопрогнозе, случается все что угодно. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предвосхитил вопросы на эту тему, заметив перед просмотром главных эпизодов, что картина имеет яркий, но именно художественный вымысел.

Итак, в Центре становится известно о многоходовке ЦРУ. Вот-вот развернется операция по полной дискредитации России на мировой арене. В ней предполагается участие и некого итальянского мафиози. Наверняка его люди попытаются устроить террористические акты. Предотвратить операцию поручено нашей женщине-нелегалу. Героине Агнии Дитковските придется проявить максимум мужества, хитрости, изворотливости, а может, и каких-то чисто женских качеств. Мне почему-то наперед вспомнился нелегал довоенной поры Дмитрий Быстролетов, получивший такое реальное задание и использовавший для его выполнения чары своей жены, тоже нелегала. Задание выполнили. Но вот женщина едва не сошла с ума. Не смею знать, дойдет ли до чего-то похожего в "Миссии "Аметист".

А в сериале отец-чекист пытается отговорить дочь от жизни в особых (нелегальных) условиях. И слова одного из персонажей о том, что чем лучше ты работаешь там, тем дольше придется тебе ждать приказа о возвращении домой, звучат абсолютно правдиво. Придется сломать жизнь ради Родины? А если арест? И отец задает дочери вопрос: "Не боишься?"

Ответ "нет" не понравился полковнику-нелегалу Людмиле Нуйкиной, сидевшей в зале в числе 22 первых зрителей. Она провела в "одной стране" столько лет, что до сих пор в разговоре со мной иногда незаметно для себя переходит на свой до сих пор хороший французский. При обсуждении операции, то есть эпизодов фильма "Миссия "Аметист", была откровенна. В ее время семейственность в разведке не поощрялась. А тут и героиня нелегал, и начальник-отец тоже. Да и девочка в ответ на вопрос отца искренне отвечает, что не боится, готова выполнить задание во имя Родины. Во имя Родины, считает полковник Нуйкина, - хорошо. Но как можно не бояться? Это чувство должно быть в любом разведчике. Оно и оберегает, и всегда напоминает об осторожности.

Но следующие эпизоды подтверждают: молодой нелегал отлично подготовлена. Она ухитряется внедриться в дом итальянского мафиози. А вот какой ценой? Неужели она такова, опять вспоминаю подлинную историю Дмитрия Быстролетова, что вся настоящая жизнь, оставленная на годы дома, летит в тартарары?

P.S. Терпение нужно не только в разведке. Сериал собираются выпустить на экран Первого канала где-то к осени. После увиденных эпизодов есть предчувствие, что хорошие ожидания сбудутся.