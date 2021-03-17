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17.03.2021 21:13
Рубрика: Экономика

ФРС США сохранила нулевую базовую ставку

Текст: Роман Маркелов
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, ожидаемо сохранила диапазон базовой процентной ставки без изменений. Он остался на минимальном уровне 0-0,25%.

Показатели экономической активности и занятости в последнее время повысились, хотя секторы, наиболее пострадавшие от пандемии, остаются "слабыми", говорится в релизе по ставке. Инфляция продолжает опускаться ниже 2%, общие финансовые условия остаются благоприятными, указывают в Федрезерве.

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"Развитие экономики будет в значительной степени зависеть от распространения вируса, включая прогресс в вакцинации. Продолжающийся кризис общественного здравоохранения продолжает оказывать давление на экономическую активность, занятость и инфляцию и создает значительные риски для экономических перспектив", - подчеркивают в ФРС.

Диапазон ставки по федеральным фондам в 0-0,25% будет уместно сохранять до тех пор, пока на рынке труда не будет максимальной занятости, а инфляция не поднимется до 2% и, возможно, даже какое-то время будет находиться выше этого уровня, отмечают в ФРС.

Кроме того, ФРС подтвердила, что продолжит увеличивать свои запасы казначейских ценных бумаг минимум на 80 млрд долларов в месяц и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, по крайней мере, на 40 млрд долларов в месяц. Эти покупки активов способствуют бесперебойному функционированию рынка и благоприятным финансовым условиям, тем самым поддерживая поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий, отмечается в релизе.

Опрос от Bank of America показал, что впервые с февраля 2020 года коронавирус уступил роль главного рыночного риска, отмечает начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин. "Сегодня основными опасениями для рынка стали инфляция и растущие доходности. Так, 43% опрошенных отметили, что преодоление десятилетними казначейскими бумагами уровня в 2% годовых вызовет более чем 10% коррекцию на рынке акций. А доля инвесторов ожидающих более высокую инфляцию в течении ближайших 12 месяцев увеличилась на 7% за месяц и достигла 93%. Стоит также отметить, что опрос показал самый большой уровень оптимизма на товарных рынках более чем за 20 лет", - рассказывает он.

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