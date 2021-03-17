Генеральную схему развития нефтяной отрасли рассмотрят в апреле

Генеральную схему развития нефтяной отрасли на период до 2035 года планируют представить на рассмотрение в Правительство в апреле этого года. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Сейчас в ведомстве проводится актуализация проекта Генсхемы с учетом последствий пандемии коронавируса для мирового рынка нефти и положения на нем России, говорится в документе.

Особое внимание уделяется произошедшим структурным изменениям в энергетическом секторе и возможностям повышения конкурентоспособности российской нефтяной отрасли в новых условиях.

В сообщении подчеркивается, что в будущем в нефтяной отрасли нашей страны доля трудноизвлекаемых запасов нефти, требующих особых налоговых условий разработки, будет расти, что должно учитываться в прорабатываемом проекте. Это необходимо для долгосрочного сохранения лидирующих позиций России на мировом рынке нефти, особенно после изменения налогообложения нефтяной отрасли в начале этого года.

Кроме этого, сейчас в Минэнерго проводится анализ макроэкономических факторов - возможных сценариев введения "углеродного налога" в ряде стран-потребителей нефти, а также влияния условий соглашения ОПЕК+.