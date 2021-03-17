Германия попыталась отговорить США от санкций против "Северного потока-2"

Германия неоднократно пыталась уговорить США не вводить санкции против газопровода "Северный поток-2". Такой ответ получила фракция Свободной демократической партии Германии в Бундестаге в ответ на свой запрос, направленный в кабмин ФРГ.

Как отмечается в этом документе, опубликованном на сайте парламента, на всех переговорах Берлин отвергал санкции, которые Вашингтон угрожал ввести против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2". Более того, Германия вместе с партнерами по ЕС в 2020 и 2021 годах участвовала "в демаршах", направленных против ограничений США. Раскрывать подробности переговоров в правительстве не стали, добавив, что они носят "конфиденциальный характер".

В кабмине отметили, что отказ от угольной энергетики "может в среднесрочной перспективе повысить потребность в природном газе в Европе". И эти нужды могут быть покрыты за счет поставок "голубого топлива" по "Северному потоку-2".

Напомним, проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящее время трубопровод завершен на 95 процентов. Работы ведутся в территориальных водах Дании.

Завершение проекта задержалось из-за угрозы санкций со стороны США. Именно по этой причине швейцарская компания Allseas в конце 2019 года отказалась от продолжения работ.