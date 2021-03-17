Герой России полковник Александр Даркович - о том, как не потерять сегодня молодежь

Александр Даркович - белорус, родом из Давид-Городка Брестской области. Боевой офицер, морской пехотинец. За мужество и героизм удостоен звания Героя России. А еще он первый заместитель председателя ФНКА Белорусов России, в ведении которого находятся вопросы патриотического воспитания молодежи.

Александр Васильевич, часто приходится слышать, что мы теряем молодежь, что у нее другие ценности. А на ваш взгляд, какие они, молодые?

Александр Даркович: Школьники хотят быть активными и успешными, как говорится, быть в тренде. Выкладывают свои фото в соцсетях: смотрите, какой я крутой. Молодежь после школы тоже хочет быть успешной. Но тут встает вопрос трудоустройства и хорошего заработка. Поэтому молодым надо дать возможность честно зарабатывать деньги и строить свою карьеру. А для этого нужны реальные проекты. В советские времена были комсомольские стройки, БАМ, целина... Молодой человек мог получить новую профессию и создать семью. Он с гордостью вспоминал потом, что участвовал в грандиозных делах. Понятно, что таких проектов всегда мало, но можно, например, восстановить несколько знаковых деревень со своей уникальной историей. Молодежи ничего не надо навязывать, надо просто дать направление и поддерживать ресурсами. Пусть делают так, как видят, со своим креативом, на понятном молодежи языке.

Под вашим началом служили молодые ребята. Отличается ли молодежь 90-х от нынешней?

Александр Даркович: Духовных и патриотических отличий, скажем так, почти нет. Современная молодежь считает себя умнее. Что же касается защиты Родины, самопожертвования, патриотизма, они все одинаковые - и россияне, и белорусы. С молодыми легко до того момента, пока они чувствуют, что с ними не фальшивят. Конечно, из поколения в поколение идут разговоры, что вот мы были лучше, а сейчас молодежь не та. У нас хорошая молодежь, и она может даже нас, взрослых, многому научить.

У вас в автономии много молодых.

Александр Даркович: Есть целое молодежное крыло. Молодежь с удовольствием участвует в наших проектах и постоянно требует: дайте самостоятельный проект. В этом году мы решили такую возможность им предоставить. Наши двери открыты для всех. Чтобы к нам попасть, необязательно быть этническим белорусом.

Мы встречаемся с вами накануне Дня единения народов Беларуси и России. В этом году юбилей - 25 лет назад был подписан Договор о создании нашего Сообщества, положивший начало Союзу. Как оцениваете этот путь?

Александр Даркович: Построить Союзное государство "одним щелчком пальца" невозможно. Это долгий путь. Лично для меня этой четверти века как бы и не было. Зато были, есть и будут два братских народа с общей историей и общими корнями. А вот поколению, которое выросло в Союзном государстве, необходимо видеть его достижения, то, ради чего это государство строится.

Какие достижения Союзного государства для вас наиболее значимы?

Александр Даркович: Самое главное - это отсутствие границ. Россияне и белорусы могут спокойно ездить друг к другу, у нас нет виз и миграционных карт. Россиянин в Беларуси чувствует себя как дома, точно так же, как и белорус в России. Не надо получать разрешение на работу, решены вопросы социального, пенсионного, медицинского обеспечения, признается трудовой стаж, а наши дети могут бесплатно учиться в высших учебных заведениях друг друга. У нас много совместных программ наших ученых и различных общественных организаций. Все это дает возможность реализовывать не только межгосударственные проекты, такие как, например, отмена роуминга, но и общественные проекты. Например, мы вместе с известным балетмейстером Гедиминасом Тарандой открыли в моем родном Давид-Городке балетный класс при Доме культуры. Могли ли мечтать о таком дети и их родители, не будь Союзного государства?

На какие болевые точки, по вашему мнению, надо обратить особое внимание?

Александр Даркович: Важно не растерять достижения. Как, например, с роумингом. Договариваться, находить компромиссы. Очень важно, что на Всебелорусском народном собрании, куда мы были приглашены в качестве гостей, очень четко от главы государства Александра Лукашенко прозвучало: "Мы с Россией". Наша делегация во главе с председателем ФНКА Белорусов России Сергеем Кандыбовичем побывала в образовательных учреждениях, на спортивных состязаниях, просто погуляли по улицам. И все встречные благодарили россиян, что в трудный момент они белорусов поддержали. Но работу с молодежью надо усиливать. Спрашиваю у молодого человека в Беларуси: ты в Москве был? Отвечает, что нет, никогда не был. Зато не раз был в Варшаве...

Поколению, выросшему в Союзном государстве, необходимо понимать, ради чего оно строится, ощущать результаты

А как повысить узнаваемость Союзного государства?

Александр Даркович: Надо активнее использовать интернет-ресурсы. А начинать еще со школы. Например, ввести урок, посвященный Союзному государству. Написать учебник о Союзном государстве. Работы много. Я бы еще придумал игры, чтобы молодые через них получали информацию о Союзном государстве. Необходимо развивать патриотический туризм и межрегиональные связи - экономические и культурные. Чтобы в российские и белорусские регионы приезжали не только правительственные делегации и бизнесмены, но и школьники и студенты.