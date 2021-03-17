В нашей стране давно и хорошо знают глобальную биофармацевтическую компанию "Бристол-Майерс Сквибб" - одного из крупнейших в мире производителей инновационных препаратов для лечения многих тяжелых заболеваний.

Представительство компании в России было открыто в 1993 году, но ее лекарства поставляются в нашу страну уже около 50 лет. На вопросы "РГ" ответил генеральный директор "Бристол-Майерс Сквибб" Россия Марек Вашичек.

Г-н Вашичек, как повлиял на деятельность компании непростой 2020 год? Пришлось ли принимать непопулярные решения или экстренно менять тактику?

Марек Вашичек: Этот год оказал значительное влияние на деятельность компании. В первую очередь мы сделали и продолжаем делать упор на защиту здоровья, благополучия и безопасности наших сотрудников. Разработан гибкий план работы с учетом эпидемической ситуации в регионе. За время пандемии мы инвестировали средства в виртуальные технологии и сейчас активно пользуемся ими при взаимодействии с врачами, проводим дистанционное обучение сотрудников. Компания пожертвовала деньги на закупку средств индивидуальной защиты, за 2020 год мы инвестировали около 15 миллионов рублей на поддержку больниц в различных регионах России.

Мы сосредоточились на обеспечении непрерывных поставок наших лекарств пациентам и продолжим действовать так, чтобы удовлетворить их потребности. Однако ситуация не оказала негативного влияния на процессы регистрации наших новых препаратов, которые помогут пациентам преодолевать серьезные заболевания.

Одно из направлений вашей компании - производство препаратов для лечения рака. Успехи современной онкологии связаны с созданием инновационных препаратов разного класса. Как решаются проблемы доступности такой терапии в мире? Возможно ли применить этот опыт в России?

Марек Вашичек: Мы убеждены, что доступ к нашим препаратам должен быть у всех пациентов, которые в них нуждаются. Мы являемся одним из участников государственной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями", поддерживаем государственную ценовую политику и участвуем в различных проектах возмещения. Системы возмещения в разных странах сильно отличаются. У нас есть опыт глобальных коллег, который мы адаптируем в соответствии с законодательством Российской Федерации, и внедряем в рамках партнерства с государством.

Компания поддерживает ценовую политику государства и участвует в различных проектах возмещения

С какими направлениями в создании онкологических препаратов новых поколений, по вашему мнению, связан дальнейший прогресс?

Марек Вашичек: Дальнейший прогресс мы связываем в первую очередь с развитием персонализированной медицины. С помощью новых цифровых платформ и обширного научного опыта мы ищем методы воздействия напрямую на опухоль, на условия ее возникновения и на повышение сопротивляемости организма к болезни. Одним из направлений нашей компании является разработка препаратов для лечения заболеваний крови. Некоторые из этих заболеваний являются орфанными. Таких пациентов очень мало, но они не менее остро нуждаются в новых методах терапии. У нас есть разработки в области CAR-T-клеточной терапии (передовая медицинская технология на стыке генотерапии, клеточной терапии и иммунотерапии. - Ред.). В настоящее время мы занимаемся разработкой терапевтических средств нового поколения, оцениваем возможность поднять на новый уровень лечение таких заболеваний, как злокачественные новообразования, заболевания крови, сердечная недостаточность, фиброз, рассеянный склероз и псориаз.

Как идет поиск новых эффективных молекул? Используются ли для этого цифровые технологии и искусственный интеллект?

Марек Вашичек: Мы используем различные базы данных и аналитику, чтобы ускорить процесс разработки новых лекарств, глубоко изучаем биологические механизмы развития заболеваний, ищем биомаркеры, с помощью которых можно прогнозировать ответ пациентов на лечение.

В ближайшем будущем поиск новых эффективных молекул станет одним из приоритетов нашей компании и, конечно, мы думаем о сотрудничестве с локальными партнерами.

Планируете ли расширять и/или углублять локализацию в РФ?

Марек Вашичек: Одним из ключевых направлений развития "БМС" является локализация производства наших препаратов для обеспечения их доступности в долгосрочной перспективе. Препараты из нашего гематологического портфеля уже локализованы и упаковываются на площадках одной из Российских компаний. В 2019 году мы подписали с этой же компанией соглашение о передаче прав на препарат для лечения хронического гепатита С.

В 2021 году приоритетным направлениям для нас является локализация онкологического портфеля.

В ближайшее время мы ожидаем регистрацию нового препарата для лечения рассеянного склероза и язвенного колита, и уже сейчас обсуждается заключение соглашения о его локализации.

Какие новые возможности открыла перед "БМС" покупка компании "Селджен"? По каким направлениям будет объединен инновационный потенциал двух компаний?

Марек Вашичек: В ноябре 2019 года "Бристол-Майерс Сквибб" завершила сделку по приобретению компании "Селджен". Объединившись, мы становимся инновационным лидером в области биофармацевтики с обширным портфелем, который будет стимулировать устойчивый рост и предоставит новые возможности для пациентов с рядом таких серьезных заболеваний, как онкология, гематология и аутоиммунные заболевания. Процесс интеграции "Селджен" в структуру "БМС" в России все еще продолжается, но мы уже работаем как одна команда. В конце прошлого года наша компания также сделала важное объявление о приобретении биофармацевтической компании MyoKardia, которая занимается открытием и разработкой инновационных терапевтических средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Как развивается ваше партнерство с российскими компаниями? Планируете ли вы искать новых партнеров? По каким направлениям?

Марек Вашичек: Важным принципом нашей стратегии является партнерское взаимодействие и сотрудничество. Мы готовы к проведению научных исследований как с помощью внутренних разработок, так и с помощью внешних совместных проектов. Мы находимся на стадии поиска и проведения предварительных переговоров с различными российскими компаниями.

Меняется ли, по вашему мнению, деловой климат в нашей стране? Какие регуляторные решения вы отметили бы как удачные, а какие усложняют работу?

Марек Вашичек: Мы наблюдаем большие изменения в существующей системе охраны здоровья населения, отмечаем, что государству удалось эффективно и в короткие сроки внедрить важные регуляторные инициативы и решения. Хочется отметить выделение финансирования в рамках системы ОМС для пациентов, которые страдают жизнеугрожающими заболеваниями. С этого года большое внимание уделяется такому направлению как онкогематология. Государство открыто к обсуждению возможностей партнерства с фармкомпаниями и заключению инновационных контрактов. Проведена большая работа по обновлению онкологической службы и маршрутизации пациентов.

Обсуждение возможности введения в законодательство термина "инновационный лекарственный препарат" является не менее важным, так как будет способствовать получению более оперативного доступа пациентов к такой терапии.

Озадачивают различные патентные споры, которые происходят на территории РФ, так как гарантия соблюдения прав интеллектуальной собственности является ключевым фактором, благодаря которому компании продолжают инвестировать в исследования и разработки, направленные на решение неудовлетворенных медицинских потребностей.

Одним из принципиальных вопросов для фармотрасли является также ценообразование. За последнее время в России произошло много регуляторных изменений, касающихся этого вопроса. Наша компания активно взаимодействует с регуляторами и соблюдает все правила формирования цен на лекарственные препараты. Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает амбулаторный сегмент, который на сегодняшний день возмещается не в том объеме, в каком есть потребность у населения.