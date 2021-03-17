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17.03.2021 23:16
Рубрика: Власть

Быть к месту

Госдума начала работу над увеличением федеральной части партсписков
Текст: Ксения Воронцова
Российская газета - Столичный выпуск № 57(8408)
Комитет Госдумы по контролю и Регламенту согласился с необходимостью увеличить федеральную часть партийных списков кандидатов на выборах в Госдуму и рекомендовал принять документ в первом чтении, но предложил скорректировать максимальное число кандидатов.

Документ был внесен в Думу депутатами от фракции ЛДПР в мае 2019 года. Авторы предлагают увеличить общефедеральную часть списка кандидатов на выборах депутатов Госдумы с 10 до 20 человек. Комитет концепцию поддержал и рекомендовал принять в первом чтении. Однако отметил, что максимальное число кандидатов должно быть определено с учетом позиций фракций политических партий, анализа практики проведения избирательных кампаний и мнения экспертов. Представленные авторами законопроекта материалы таких данных не содержат, поэтому документ необходимо доработать, следует из заключения комитета. Рассмотреть инициативу предлагается на пленарном заседании палаты 23 марта.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее высказывал мнение, что инициатива даст больше возможностей для оппозиции. Так, по его словам, это положительно скажется на коалиции левых сил на базе "Справедливой России". Хотя лидер объединения Сергей Миронов неоднократно заявлял, что у партии в федеральном списке будет всего трое кандидатов: он, и его сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин. По мнению Володина, увеличение федеральной части списка кандидатов будет полезно для ЛДПР и КПРФ. При этом меньше всего расширение списков будет что-то значить для "Единой России", считает парламентарий, партийцы активны в регионах. "Это предложение укладывается в тренд усиления "большой четверки". Это добавляет парламентским партиям устойчивости, избирательная кампания может получиться более эффективной", - отметил политик.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин считает, что увеличение федеральной части списков кандидатов на выборах в Госдуму не повлияет на электоральную привлекательность партий. По мнению Костина, оппозиционным и новым партиям такое увеличение позволит поставить целевых кандидатов во главу списка, что повысит шансы на их прохождение в случае успеха партии. Также это никак не скажется на стратегии избирательной кампании "Единой России". "Поскольку единороссы при определении верхней части списка всегда руководствуются только политической логикой. Мы помним, что были выборы, когда во главе списка была одна фамилия", - напомнил политолог в беседе с "РГ". В целом Костин назвал эту инициативу актуальной в контексте приближающихся выборов. "Именно период избирательной кампании - это время каких-то договоренностей, альянсов, коалиций. И, соответственно, решение, в котором кровно заинтересована парламентская и непарламентская оппозиция, имеет хорошие шансы", - заключил эксперт.

Это решение, в котором кровно заинтересована парламентская и непарламентская оппозиция

Директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев считает, что увеличение федеральной части списков позволит партиям включать туда тех, кто будет интересен различным группам избирателей. "Это, безусловно, повышает требования к тем людям, которые окажутся там, это определенная сложность и для партий. Надо будет найти действительно очень авторитетных людей", - рассказал политолог "РГ".

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