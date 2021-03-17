Госдума одобрила введение штрафов за нераскрытие телефонных номеров

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит административный штраф для операторов связи, которые не раскрывают телефонные номера возможных мошенников.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что телефонные звонки от мошенников чаще всего поступают с подмененного номера, это усложняет работу правоохранителей. При этом в законе прописано, что операторы связи обязаны передавать настоящий номер абонента при совершении вызовов и передаче сообщений.

Если оператор связи этого не делает, ему, согласно законопроекту, может грозить штраф. Для граждан предлагается установить его в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 20 до 40 тысяч, для юридических лиц - от 50 до 80 тысяч.