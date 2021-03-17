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17.03.2021 15:06
Рубрика: Власть

Госдума поддерживает повышение штрафов для "уклонистов"

Текст: Ксения Воронцова
Депутаты Госдумы на заседании приняли в первом чтении законопроект о многократном увеличении административных штрафов за нарушения в сфере воинского учета, в том числе для уклоняющихся от призыва.

Для граждан, которые уклоняются от медосвидетельствования либо обследования по направлению комиссии по постановке на воинский учет, предлагается ввести штраф от 1 тысяч до 5 тысяч рублей. Сейчас за это грозит штраф от 100 до 500 рублей.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Аналогичное повышение предлагается установить за порчу повестки или военного билета, а также за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины и для постановки на учет в установленные сроки.

Документ среди прочего увеличивает штрафы для руководителей организаций, а также должностных лиц органа местного самоуправления, ответственных за воинский учет, которые в установленный срок не предоставили в военкомат списки граждан, которые должны вставать на учет впервые. Сейчас за такое нарушение грозит штраф от 300 рублей до 1 тысячи рублей, в законопроекте он увеличен - от 3 тысяч до 10 тысяч руб. Аналогичные санкции предлагается ввести для ответственных лиц, которые не сообщили в военкомат о принятии на работу, учебу или об увольнении, отчислении граждан, состоящих или обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете.

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