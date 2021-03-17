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17.03.2021 21:50
Рубрика: В мире

Греция объявила о готовности обеспечить туристов из РФ шенгенскими визами

Текст: Юрий Когалов

Греция готова обеспечить шенгенскими визами всех туристов из РФ, которые хотят посетить эту страну. Об этом заявила посол Греции в Москве Екатерини Нассика в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: iStock
Греция откроет границы для россиян 14 мая

Она напомнила, что визами занимается генкосульство. "Так что мы можем обеспечить выдачу шенгенских виз всем, кто желает посетить нашу страну", - отметила дипломат.

Ранее стало известно, что Греция готова открыть свои границы для туристов из-за границы, в том числе из России, 14 мая, а если эпидемиологическая обстановка позволит, то и раньше. Для посещения страны необходимо будет предъявить сертификат о вакцинации ли отрицательный тест на коронавирус. Как заявил министр туризма Греции Харис Теохарис, Афины приняли решение считать российский препарат "Спутник V" равным европейским вакцинам, соответственно, будут признавать и выданные в РФ сертификаты, главное, чтобы они были переведены на английский язык, чтобы можно было удостовериться, что именно предоставивший его турист сделал прививку. Такой документ позволит избежать лишних формальностей, необходимости делать тесты на COVID при каждом перелете.

В мире Европа Греция Пандемия коронавируса COVID-19 Шенгенские визы

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