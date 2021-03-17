Греция откроет границы для россиян 14 мая

Греция откроет свои границы для россиян 14 мая. Попасть в страну можно будет при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус. Об этом сообщили в посольстве РФ в Афинах, подтверждая ранее появившуюся информацию.
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"Могу подтвердить эти тезисы", - цитирует ТАСС представителя дипмиссии.
Напомним, ранее министр туризма Греции Харис Теохарис сообщил, что его страна готова открыть туристический сезон с 14 мая или даже немного раньше, если это позволит эпидемиологическая ситуация. По его словам, Греция признает российские сертификаты о вакцинации, только просит перевести их на английский, чтобы можно было проверить, что они действительно выданы путешественнику.