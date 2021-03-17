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Рубрика: В мире

Греция откроет границы для россиян 14 мая

Текст: Юрий Когалов
Греция откроет свои границы для россиян 14 мая. Попасть в страну можно будет при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус. Об этом сообщили в посольстве РФ в Афинах, подтверждая ранее появившуюся информацию.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: AFP
Министр туризма разъяснил правила въезда в Грецию для российских туристов

"Могу подтвердить эти тезисы", - цитирует ТАСС представителя дипмиссии.

Напомним, ранее министр туризма Греции Харис Теохарис сообщил, что его страна готова открыть туристический сезон с 14 мая или даже немного раньше, если это позволит эпидемиологическая ситуация. По его словам, Греция признает российские сертификаты о вакцинации, только просит перевести их на английский, чтобы можно было проверить, что они действительно выданы путешественнику.

В мире Европа Греция Экономика Туризм

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