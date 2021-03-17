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17.03.2021 22:54
Рубрика: Культура

Группа BTS установила рекорд Гиннесса

Фото: Theo Wargo/Getty Images for The Recording Academy Фото: Theo Wargo/Getty Images for The Recording Academy
Фото: Theo Wargo/Getty Images for The Recording Academy

Южнокорейская кей-поп-группа BTS попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP
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"BTS установили рекорд по количеству одновременных просмотров клипа среди премьер на YouTube. Клип Dynamite посмотрели одновременно более трех миллионов зрителей", - цитирует "Газета.ru" представителей Книги рекордов.

Хотя премьера музыкального клипа состоялась в августе 2020 года, менеджерам Книги было необходимо время на получение подтверждения от видеохостинга YouTube. Теперь данные о рекордных просмотрах зафиксированы официально.

Группа BTS появилась в кей-поп в 2013 году. В ее составе выступают семь человек: лидер RM, Чин, Сюги, Джей-Хоуп, Чимин, Ви и Чонгук.

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