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17.03.2021 20:21
Рубрика: Общество

Христианским памятникам в Нагорном Карабахе обеспечат защиту

Текст: Елена Яковлева

Подготовлено заявление о защите христианских памятников в Нагорном Карабахе, об этом рассказал президент Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП), председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Фото: РИА Новости
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Оно было подготовлено совместно с Генеральным секретарем МАП Максимосом Харакопулосом.

- Для МАП очевидна необходимость защиты памятников мировой цивилизации от решений и действий, связанных с угрозой их разрушения, искажением их идентичности или изменением целевого назначения, - сказал Сергей Гаврилов. - К сожалению, наблюдаются случаи произвольного использования религиозных памятников, имеющих многолетнюю историю и представляющих эстетическую и художественную ценность, по другому назначению. Для МАП очевидно, что памятники мировой цивилизации нужно защищать от угроз их разрушения, искажения их идентичности или изменения целевого назначения,.

В ходе заседания Международного Секретариата было уделено внимание проблеме сохранения христианского наследия в Сирии, Косово, Северном Кипре, на Украине, но особого внимания требует ситуация, сложившаяся после завершения войны в Нагорном Карабахе.

И здесь очень важна посредническая роль России в укреплении доверия и мира в регионе и обеспечении безопасности наиболее важных объектов религиозного значения.

Обширные территории с культурными сокровищами армянского народа и его Апостольской христианской церкви, представляющими огромную религиозную, историческую и художественную ценность для мировой цивилизации оказались под управлением Азербайджана.

В МАП надеются, что руководство Азербайджана выполнит взятые на себя обязательства по сохранению культурного наследия.

- Мы поддерживаем прямые контакты между религиозными лидерами Азербайджана и Армении по вопросам сохранения памятников религиозной культуры и налаживанию межконфессионального сотрудничества, - отметил Гаврилов.

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