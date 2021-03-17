Imanbek стал первым музыкантом из Казахстана, удостоенным премии "Грэмми"

Иманбек Зейкенов, он же DJ Imanbek, победил в номинации "Лучший ремикс" со своей версией композиции Roses американского рэпера Saint Jhn. Радио ENERGY- первая радиостанция, которая поставила этот трек в эфир. Благодарный триумфатор появился в студии, положившей начало его мировой известности, на следующий день после церемонии награждения и дал первое в своей жизни развернутое интервью.

- Тогда имя Imanbek нам еще ни о чем не говорило, но трек показался настолько крутым, что мы сразу добавили его в плейлист. И поняли, что очень скоро он прославит своего автора, - рассказал генеральный продюсер Радио ENERGY Денис Сериков.

Imanbek и его музыкальный продюсер, основатель лейбла Effective Records Кирилл Dzham, поделились со слушателями "Шоу с Черным Перцем" подробностями церемонии награждения.

- Мы видели все то же самое, что и зрители. Вместе со всеми узнали о победе. Шел эфир, и параллельно с нами, номинантами, разговаривал модератор по другой связи. Так узнали, что в течение десяти минут будут объявлять лауреатов в нашей номинации.

Imanbek также признался Чёрному Перцу Саймону, Кате Калининой и Даше Аникиной, а заодно и всем слушателям Радио ENERGY, что трек, победивший на Grammy, он написал буквально за два с половиной часа.

В завершении программы Imanbek и Кирилл Dzham презентовали новый сингл под названием "Dancing on dangerous", записанный специально к весенне-летнему сезону. В его подготовке приняли участие лауреат Grammy Award 2004 года, ямайский исполнитель Шон Пол (Sean Paul) и латиноамериканская певица София Рейес (Sofia Reyes). Релиз намечен на 9 апреля. Однако слушатели Радио ENERGY услышали композицию первыми - за 25 дней до официальной премьеры! И кто знает, возможно, одна из популярнейших радиостанций в России вновь принесет удачу музыкантам.

Полную версию эксклюзивного интервью Иманбека Зейкенова смотрите на YouTube-канале Радио ENERGY. Подробности также во всех официальных аккаунтах радиостанции.