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17.03.2021 13:26
Рубрика: Власть

Иностранным туристам могут продлить визы до полугода

Текст: Ксения Воронцова
Срок действия обыкновенной туристической визы для иностранцев могут увеличить до полугода. Такой законопроект 17 марта приняла в первом чтении Госдума.
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Сейчас обыкновенная туристическая виза выдается на срок до одного месяца либо на основе принципа взаимности на срок до 6 месяцев.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Документ предусматривает также упрощение порядка оформления такой визы. Теперь иностранные путешественники смогут получить ее на основании подтверждения о бронировании номера в отеле, сведения о котором можно найти в едином перечне классифицированных гостиниц. По действующему законодательству, виза туристам выдается при наличии у них подтверждения о приеме организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров.

"Мы нацелены на развитие туризма в России, поэтому принимаемый нами законопроект крайне необходим", - прокомментировал документ депутат от фракции "Единой России" Владимир Синяговский.

По его словам, принятый в первом чтении законопроект позволит иностранцам самостоятельно приезжать в страну. "Уверен, желающих посетить страну будет гораздо больше, чем это было до принятия закона", - сказал он, добавив, что главное, чтобы туристы не забывали еще и о мерах безопасности в период пандемии.

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