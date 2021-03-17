Instagram введет новую политику для защиты детей

Взрослым пользователям Instagram запретят писать незнакомым подросткам. Соцсеть объявила о введении новой политики для защиты детей. Информация размещена в блоге компании.

"Новая функция не позволит взрослым писать подросткам младше 18 лет, которые на них не подписаны, - приводит подробности "Эхо Москвы". - Детей в свою очередь будут предупреждать о подозрительном поведении пользователей, отправляющих им запросы на добавление в друзья или переписку".

Сообщается, что данное нововведения в некоторых странах заработает уже в марте. В заявлении компании отмечается, что многие подростки часто завышают свой возраст при регистрации своей страницы. Instagram - одна из самых популярных в России соцсетей. Ее аудитория в стране составляет десятки миллионов человек.