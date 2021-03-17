Instagram запретил взрослым писать незнакомым подросткам

Социальная сеть Instagram обновила политику безопасности в отношении профилей подростков. Теперь незнакомые люди не смогут писать в личные сообщения несовершеннолетним пользователям, на которых они не подписаны.

"Новая функция не позволит взрослым писать лицам младше 18 лет, которые на них не подписаны. Детей же будут предупреждать о подозрительном поведении пользователей, отправляющих им запросы на добавление в друзья или переписку", - говорится в официальном блоге компании.

Если взрослый, который не подписан на ребенка, попытается отправить ему сообщение, то получит следующее уведомление: "Вы не можете отправлять сообщения этому человеку, поскольку он не подписан на вас". В свою очередь подростки начнут получать уведомления о том, что им пишет незнакомый человек. Кроме того, в оповещении несовершеннолетнему предложат "Пожаловаться" или "Заблокировать" на написавшего ему взрослого человека. И дополнительно придет уведомление "Будьте осторожны, когда делитесь фотографиями, видео или информацией с незнакомыми людьми". Для взрослых и детей, уже подписанных друг на друга, ничего не поменяется.

Нововведение заработает в некоторых странах уже в марте. Информации по запуску в России пока нет.

С юридической точки зрения общение постороннего взрослого с ребенком само по себе никак не преследуется. Однако в том случае, если человек, которому исполнилось 18 лет, позволяет себе вести с не достигшим 16-летия ребенком "циничные беседы, направленные на возбуждение у него полового инстинкта", возможно привлечение к ответственности по ст. 135 УК РФ за развратные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних без применения насилия, предупреждает адвокат Виктория Данильченко. Максимальная санкция по этой статье - 15 лет лишения свободы.

Подростки начнут получать в Instagram уведомления о том, что им пишет незнакомец

"Применять в общественных местах такие инструменты и отслеживать лиц, пристающих к детям, затруднительно", - возражает член Ассоциации юристов России Александра Обрывко. По ее мнению, неуместная реплика о внешности ребенка скорее будет трактоваться как приставание к гражданам. Столичный КоАП грозит за это штрафом до 500 рублей.