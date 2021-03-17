Иран начал обогащать уран на подземном заводе с каскадом центрифуг

Иран приступил к обогащению урана на подземном заводе в Натанзе, где для этого применяется каскад центрифуг. Об этом говорится в докладе Международного агентства по атомной энергии, который цитирует Reuters.

"15 марта 2021 года Иран начал подавать природный UF6 (гексафторид урана) в установленный на заводе по обогащению топлива каскад из 174 центрифуг IR-4", - говорится в документе.

Источник отмечает, что перенос оборудования с наземного завода в Натанзе на подземный Тегеран начал в прошлом году.