Использовать маткапитал на строительство и ремонт дома стало проще

Достаточно будет предоставить выписку из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в собственности.

С 2021 года размер маткапитала увеличен до 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей - на второго. Эти деньги можно направить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов. Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут расходовать маткапитал на ежемесячные выплаты на второго ребенка до тех пор, пока ему не исполнится трех лет.

С 15 апреля 2020 года упростилась процедура назначения семейного капитала - сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке - после рождения ребенка документ автоматически приходит матери в личный кабинет на портале госуслуг.

Как отмечает профессор кафедры "Финансы и цены" РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова, маткапитал в России чаще всего тратят именно на улучшение жилищных условий. Ведь любой семье важно иметь собственное жилье. "Но есть и ряд нюансов, о которых необходимо помнить семьям, которые решили потратить маткапитал на улучшение жилищных условий, - рассказывает эксперт. - Приобретаемые с привлечением маткапитала квартира или дом должны быть отдельными объектами, а не правами в общей собственности. Кроме того, при продаже этих объектов на вторичном рынке могут возникнуть трудности, поскольку маткапитал может быть потрачен только при наделении детей долями собственности в приобретаемом имуществе, а при его продаже будет также необходимо, чтобы дети были указаны в качестве совладельцев. Это делает недвижимость менее ликвидной".

Безусловно, ограничения в отношении использования маткапитала можно объяснить социальной значимостью и целевым характером выделяемых ресурсов, добавляет Финогенова. "А учитывая тот факт, что при рождении ребенка в семье, уровень ее жизни резко снижается, имело бы смысл расширить перечень направлений использования средств маткапитала.

Например, с целью улучшения качества жизни семей с низкими доходами было бы целесообразно разрешить тратить маткапитал на дорогостоящее лечение или реабилитацию членов семьи, а также на покупку бытовой техники или мебели, проведение ремонта уже имеющего жилья. При этом направления расходования средств должны быть жестко регламентированы, а система отчетности о потраченных средствах четко прописана на законодательном уровне", - отметила Юлия Финогенова.

Она также считает, что в тех регионах, где рождаемость низкая, имеет смысл рассмотреть варианты повторной выдачи сертификата на получение маткапитала при рождении третьего ребенка.